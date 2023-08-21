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В Правительстве Самарской области обсудили вопросы финансирования отрасли здравоохранения

21 августа 2023 09:39
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В Правительстве Самарской области обсудили вопросы финансирования отрасли здравоохранения

В Самарской области появится еще один мобильный модуль для трассового пункта медицины катастроф. Он будет располагаться на юге области, на участке федеральной трассы А-300 на границе Больше-Глушицкого и Большечерниговского районов. Ранее в Самарской области уже открыли три мобильных пункта с фельдшерскими бригадами, где оказывают экстренную помощь пострадавшим в ДТП,  а также  жителям ближайших населенных пунктов и дачных хозяйств в пределах 30 километров. Круглосуточное дежурство несут фельдшеры мобильных медицинских пунктов  на границе Сергиевского и Исаклинского районов, неподалеку от поселка Курумоч Волжского района и в селе Печерское Сызранского района Самарской области.

Кроме того, Правительством принято решение приобрести реабилитационные комплексы для перинатальных центров и оборудование для ранней диагностики врожденного порока сердца. Это поможет сохранить жизни и здоровье новорожденных малышей.

Эти решения и другие вопросы финансирования отрасли здравоохранения обсудили на совещании под руководством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. В нем приняли участие министр здравоохранения региона Армен Бенян,  сотрудники областного минздрава, руководство министерства управления финансами региона.

«Начиная с 2017 года отрасль здравоохранения является одним из лидеров по динамике финансирования. В то же время,  при такой разветвленной системе учреждений, высокой себестоимости лечения пациентов у нас еще немало нерешенных вопросов, которые требуют дополнительных средств. Это было и остается для нас безусловным приоритетом, мы сохраняли финансирование здравоохранения из года в год и увеличивали его по мере возможности. Мы – один из регионов, где медицинские учреждения находятся в стабильном финансовом состоянии. Даже то, что не покрывает территориальный фонд медицинского страхования, мы покрываем из областного бюджета. Самарская область также является одним из регионов, стабильно выполняющих все показатели по заработной плате медицинских работников, мы входим в пятерку лучших регионов по привлечению в сферу молодых кадров», - отметил Виктор Кудряшов.

Как отметил глава минздрава, в 2021 году сумма средств из областного бюджета на финансирование отрасли составила 33,7 миллиарда рублей, в 2022-м оставалось в пределах 33 миллиардов, в текущем году выросла до 35,8 миллиарда. Тем не менее, остается еще много вопросов по содержанию  и ремонту имущественного фонда медицинских учреждений, привлечению в отрасль квалифицированных специалистов, повышению качества услуг. На эти цели необходимы дополнительные средства.

В текущем году на финансирование отрасли здравоохранения из областного бюджета дополнительно было направлено 2,7 миллиарда рублей. Большая часть этих средств предусмотрена на зарплаты и выплаты медикам.

Кроме того, в фокусе внимания Правительства региона остается планирование средств в бюджете на обеспечение граждан льготными лекарствами, приобретение вакцин против гриппа и Сovid-19, поставку оборудования для Центра обработки данных единой сети медицинских учреждений, приобретение новых аппаратов KT И МРТ и другого медицинского оборудования.  Продолжаются мероприятия по укреплению материально-технической базы первичного звена здравоохранения в рамках национального проекта, значительная доля средств на эти цели также направляется из областного бюджета.

В завершение председатель областного Правительства подчеркнул: «Мы будем увеличивать финансирование отрасли здравоохранения. В ближайшее время мы оценим уровень доходов областного бюджета за первое полугодие и примем решения по дополнительному финансированию. В то же время, необходимо продумать  меры по оптимизации расходов в сфере медицины: это может быть более тщательный подбор поставщиков услуг,  медицинских препаратов и оборудование, выверенный подход к условиям закупок, например, рассрочка или лизинг, переговоры о наиболее выгодных для региона условиях концессионных соглашений. Определенный эффект могут иметь и организационные меры: сокращение дублирующих функций в отдельных медучреждениях, изменения в маршрутизации. Все эти аспекты необходимо учесть. При этом неизменным приоритетом остается качество медицинских услуг для пациентов».

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