В посёлке Торшиловский Большечерниговского района возвели новый ФАП

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В посёлке Торшиловский Большечерниговского района возвели новый фельдшерско – акушерский пункт. Современное модульное здание оснащено необходимым медицинским оборудованием и уже в феврале примет первых пациентов. Это стало возможным благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета.

Благодаря этому наблюдаться, получать необходимую помощь, проходить диспансеризацию и профосмотры в современном фельдшерско-акушерском пункте будут порядка 300 жителей Торшиловского.

«К модульному зданию провели все необходимые коммуникации, оснастили современным оборудованием. Планируется, что первых пациентов примут здесь уже в феврале. Открытия ждут и местные жители, и фельдшер, которая продолжит здесь работать», - рассказывает главный врач Большечерниговской центральной районной больницы Татьяна Бобошко.

Также в этом году медицинские пункты обновятся еще в нескольких населенных пунктах Большечерниговского района. Новые ФАПы возведут в поселке Поляков, где проживает 500 человек, и Исток с населением 300 жителей. Кроме того, капитально отремонтируют офис врача общей практики в поселке Петровский, помощь там будут получать 800 местных жителей. Преобразится и ФАП в поселке Островский.

Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов в Самарской области. Благодаря программе модернизация первичного звена здравоохранения, которая входит в новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" за 2025 год будут возведены 53 новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.

Фото: минздрав СО