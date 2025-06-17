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В посёлке Исток Большечерниговского района возводят новый фельдшерско-акушерский пункт

17 июня 2025 14:11
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Жители трёх посёлков Большечерниговского района будут получать медицинскую помощь в новом ФАПе.

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, с мая 2025 года в посёлке Исток Большечерниговского района возводят новый фельдшерско-акушерский пункт.

На данный момент ведутся работы по возведению каркаса здания. Пациенты получают медицинскую помощь в приспособленном помещении.

 "Получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в новом ФАПе будут около 180 жителей посёлков Исток, Хасьяново и Кинзягулово. В новом здании будут созданы комфортные условия для пребывания пациентов и работы медицинского персонала", - отметила главный врач Большечерниговской ЦРБ Татьяна Бобошко.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Также в этом году будет проведен капитальный ремонт в фельдшерско-акушерском пункте посёлка Пензено и капитальный ремонт офиса врача общей практики посёлка Петровский Большечерниговского района.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
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