В поликлинике в Смышляевке начался капитальный ремонт

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В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в поликлинике Смышляевского отделения Волжской центральной районной больницы начался капитальный ремонт.

В поликлинике в поселке городского типа Смышляевка планируется обновление кровли, усиление несущих конструкций, замена водопровода и канализации, ремонт электроснабжения и электроосвещения, наружная и внутренняя отделка зданий.

«Капитальный ремонт позволит нам создать более комфортные условия для жителей и медработников, — отметил главный врач Волжской ЦРБ Сергей Братко. — На время ремонта организовано оказание медицинской помощи жителям в ближайшем поликлиническом отделении больницы. Для оказания неотложной помощи работают мобильные бригады».

Фото из открытых источников

