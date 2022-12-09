В поликлиниках региона продолжается диспансеризация и профилактические медосмотры

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В поликлиниках региона продолжается проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Более 30 тысяч пациентов Самарской городской поликлиники №1 в этом году уже проявили ответственное отношение к своему здоровью, пройдя профилактические обследования.



«Цель диспансеризации — выявить заболевания и факторы риска, о которых пациент порой даже не знает, — отметил главный врач Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района Василий Милованов. — В нашем учреждении эту работу реализует отделение медицинской профилактики. Чтобы пациентам было комфортнее, мы провели оптимизацию работы отделения с применением принципов бережливого производства, благодаря чему пропускная способность увеличилась почти в 2,5 раз».



Именно раннее выявление патологий позволяет вовремя провести необходимое лечение. По результатам обследований в этом году у 28 пациентов поликлиники №1 были выявлены злокачественные новообразования, у 26 из них — на первой-второй стадии. У 176 человек специалисты диагностировали сахарный диабет, у 59 пациентов — хроническую обструктивную болезнь легких, у порядка 4,5 тысяч — повышенный риск развития хронических заболеваний. Все пациенты были взяты на диспансерный учет, им назначено лечение.



«Во многом благодаря профилактической работе в 2021–2022 годах среди наших пациентов почти двукратно снизилось число инфарктов, а также почти в два раза — случаи острого нарушения мозгового кровообращения», — сообщил Василий Милованов.



Жительница Самары Надежда Кедина пришла на диспансеризацию по приглашению врача.



«У меня обследование выявило повышенный уровень сахара, — рассказала Надежда Сергеевна. — Теперь буду внимательнее следить за питанием, принимать лекарства, чтоб не было осложнений. Считаю, обязательно нужно проходить диспансеризацию, чтобы лучше знать о состоянии своего здоровья. Запущенные болезни вылечить труднее, чем на ранней стадии».



«Придя на полтора-два часа в поликлинику, пациент может сдать биоматериал для анализа и пройти все исследования в рамках первого этапа диспансеризации, — пояснила заместитель главного врача поликлиники Ирина Назаркина. — Мы работаем и в субботу, и в праздничные дни по предварительной записи, но, если есть необходимость, принимаем пациентов в дополнительное время. Проверьте, как работает ваш организм: это поможет сохранить здоровье на долгие годы».

Фото: минздрав СО