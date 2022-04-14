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В подразделения Красноармейской ЦРБ поступило пять электрокардиографов планшетного типа

14 апреля 2022 22:42
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Портативный электрокардиограф — информативное, точное и удобное в использовании оборудование.

В 2021 году в подразделения Красноармейской центральной районной больницы поступило новое медоборудование — пять электрокардиографов планшетного типа, приобретенные в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Аппараты используются специалистами в терапевтическом стационаре Красноармейской больницы, районной поликлинике, фельдшерско-акушерских пунктах и офисах врачей общей практики района в поселке Кировский, селах Колывань и Криволучье-Ивановка.

«Невозможно переоценить важность электрокардиографии на догоспитальном этапе — для своевременной диагностики острого коронарного синдрома, — пояснил главный врач Красноармейской больницы Виктор Попов. — Мы получили портативные двенадцатиканальные электрокардиографы. Встроенный принтер позволяет распечатать результат исследования, в то же время электрокардиограмма отображается на дисплее. Аппарат обладает внутренней памятью, доступ к данным сохраняется на протяжении всего периода динамического наблюдения. Кроме того, электрокардиографы оснащены функцией дистанционной передачи результатов исследования в Центр управления сердечно-сосудистыми рисками Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова для повторного анализа».

Галина Скрипкина ведет прием пациентов в поликлинике села Красноармейское.

«Портативный электрокардиограф — информативное, точное и удобное в использовании оборудование. Предварительная расшифровка электрокардиограммы производится автоматизированно посредством облачного сервиса. Для сельской медицины это очень актуально», — отметила Галина Юрьевна.

«На сегодняшний день электрокардиография является важнейшим методом регистрации таких состояний как нарушение ритма и проводимости сердца, гипертрофия, ишемия миокарда, тромбоэмболия ветвей легочной артерии, электролитные нарушения. Точная интерпретация ЭКГ — ключ к успешной диагностике. Аппарат, который мы получили, особенно удобен тем, что позволяет оперативно запросить повторный анализ врача-кардиолога в рамках телемедицинской консультации», — рассказал врач общей практики села Колывань Владимир Зейлерт, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото: pixabay
 

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Портативный электрокардиограф — информативное, точное и удобное в использовании оборудование.
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