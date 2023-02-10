В перинатальный центре СОКБ им. В.Д. Середавина у счастливой мамы родилась девочка весом более 5 кг

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"Вчера в нашем центре родилась настоящая красавица! Девочка с массой тела при рождении 5050 грамм появилась у счастливой мамы! Для Альфии это уже второй ребенок. Первый сынок тоже родился крупным - чуть больше 4 килограмм, но доченька превзошла все самые смелые ожидания родителей. Врачи нашего центра ожидали появление сверхкрупного малыша, поэтому был выбран оперативный способ родоразрешения. Сейчас мама и малышка чувствуют себя хорошо и готовятся к совместному пребыванию в послеродовой палате", - рассказали в пресс-службе перинатального центра СОКБ им. В.Д. Середавина.

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