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В отделении сердечно-сосудистой хирургии больницы им. Баныкина за год выполнено более 3500 операций

28 марта 2022 21:45
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Наиболее эффективной тактикой лечения инфаркта миокарда в остром периоде в настоящее время является стентирование – малоинвазивная и высокотехнологичная операция.

В отделении сердечно-сосудистой хирургии Тольяттинской городской больницы № 2  им. В. В. Баныкина в 2021 году специалисты  провели  3 650 операций.  Из них почти 2240 — операции по ангиопластике и стентированию коронарных и периферических артерий.

В  больнице имени Баныкина работает  региональный сосудистый центр,  открытый в рамках  реализации нацпроекта «Здравоохранение». Он оснащен современным медоборудованием.

Как пояснил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Валерий Рудуш, два года подряд в связи с распространением новой коронавирусной инфекции отделение, на базе которого в 2020 году был создан региональный сосудистый центр, работало с повышенной нагрузкой, но медицинские работники успешно справились со своей задачей. Несмотря на то, что значительно возросло число тяжелых пациентов, в полном объеме была сохранена плановая медицинская помощь.

«Общее количество операций по отделению в 2020 году составило 2 800, а в 2021 году  — 3 650. В их числе по установке стентов в 2020 году проведено 1960 операций, а в 2021 году —  2 240 операций, — рассказал Валерий Эдгардович. – Благодаря команде сердечно-сосудистых хирургов  и современному оборудованию  мы своевременно оказывали и оказываем медицинскую помощь нашим пациентам».

Наиболее эффективной тактикой лечения инфаркта миокарда в остром периоде в настоящее время является стентирование – малоинвазивная и высокотехнологичная операция. Для ее проведения рентгеноперационные специализированных клиник оснащаются оборудованием  нового поколения — ангиографами. В отделении сердечно-сосудистой хирургии Тольяттинской больницы им. В. В. Баныкина таких аппаратов два, что повышает доступность высокотехнологичной плановой и экстренной медицинской помощи.

Самый  современный ангиограф поступил в отделение в рамках нацпроекта. Специалисты отмечают, что оборудование  имеет ряд неоспоримых преимуществ — специальные защитные устройства значительно снижают рентген-излучение на пациента и врача, у него лучше качество снимков. Кроме того, новый аппарат обладает большими функциональными возможностями для стентирования и разного рода пластик на сосудах, что приводит к  снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

 

Фото из открытых источников

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Здравоохранение
Наиболее эффективной тактикой лечения инфаркта миокарда в остром периоде в настоящее время является стентирование – малоинвазивная и высокотехнологичная операция.
28 марта 2022  21:45
В отделении сердечно-сосудистой хирургии больницы им. Баныкина за год выполнено более 3500 операций
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