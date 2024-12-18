Я нашел ошибку
Главные новости:
По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 11 человек, в том числе подросток.
В машине скорой помощи умерла женщина пострадавшая при столкновении поездов в Мурманской области 
Губернатор выразил надежду, что молодое поколение будет стремиться к активному участию в жизни своей страны, ведь от их усилий зависит будущее региона.
Вячеслав Федорищев пообщался с участниками Движения Первых на «Классной встрече»
Птицы поступают в разном состоянии - есть, по словам активисток, со сломанным крылом и ослепшая на один глаз.
В Анапе спасли около 30 птиц, пострадавших от мазута после ЧП с танкерами
Участники конкурса в возрасте от 14 до 23 лет прислали письменное эссе по одной из заданных тем.
В Самаре объявлены 20 лауреатов литературного конкурса «Равняясь на Героев»
В 7 районах Самары около 7,5 млн кв. м дорог и тротуаров обслуживает муниципальное предприятие «Благоустройство».
Иван Носков посетил базу муниципального предприятия «Благоустройство» в Самаре
Новая постановка Яны Миносян по философской сказке побуждает посмотреть на мир глазами ребёнка и сделать удивительные открытия в привычных вещах.
В Самарском театре драмы состоится премьера сказки для взрослых и детей «Маленький принц»
Приём пациентов ведут врач общей практики и 3 медицинские сестры.
В офисе врача общей практики села Сухая Вязовка завершился капитальный ремонт.
С рельсов сошли три пассажирских вагона и четыре грузовых.
В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103
0.09
EUR 108.34
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском Дворце ветеранов стартовали праздничные мероприятия
День рождения Музея-галереи «Заварка» отметят в Самаре
СОУНБ и актёры самарского театра «Город» приглашают на мастер-класс по сценарному искусству
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В офисе врача общей практики села Сухая Вязовка завершился капитальный ремонт.

18 декабря 2024 19:45
200
Приём пациентов ведут врач общей практики и 3 медицинские сестры.

В офисе врача общей практики села Сухая Вязовка завершился капитальный ремонт.

Ремонтные работы выполнены в рамках национального проекта "Здравоохранение": заменены системы отопления, электроснабжения, пожарной сигнализации, в каждом кабинете установлена сплит-система, выполнен капитальный ремонт внутренних помещений и заменена сантехника. Подразделение стало доступнее для маломобильных пациентов: выполнены работы по устройству входной группы, в том числе пандуса и колясочной.

Приём пациентов ведут врач общей практики и 3 медицинские сестры.

 «Более 2000 жителям сёл Сухая Вязовка и Берёзовый Гай мы оказываем первичную медико – санитарную помощь, а также проводим диспансеризацию. Теперь в офисе стало гораздо просторнее и уютнее, что особенно важно для наших пациентов», – поделилась впечатлениями врач общей практики Юлия Михайловна.

Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в Волжском районе в 2024 году возведены 4 современных модульных здания, из которых 3 за счёт дополнительных средств, выделенных из областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Оформление и интересная подача еды могут значительно повысить интерес ребенка к полезным продуктам.
18 декабря 2024, 17:05
Самарский врач-диетолог: 8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию
Оформление и интересная подача еды могут значительно повысить интерес ребенка к полезным продуктам. Здравоохранение
263
Современное оборудование позволит проводить перфузионную компьютерную томографию.
18 декабря 2024, 15:06
В Самарскую больницу им. Н.И. Пирогова поступил новый компьютерный томограф
Современное оборудование позволит проводить перфузионную компьютерную томографию. Здравоохранение
284
В рамках программы специалист получила единовременную компенсационную выплату в размере 750 тыс. рублей.
17 декабря 2024, 16:28
"Земский фельдшер": участница программы оказывает медицинскую помощь жителям села Заволжье
В рамках программы специалист получила единовременную компенсационную выплату в размере 750 тыс. рублей. Здравоохранение
431
Здравоохранение
Приём пациентов ведут врач общей практики и 3 медицинские сестры.
18 декабря 2024  19:45
В офисе врача общей практики села Сухая Вязовка завершился капитальный ремонт.
200
Оформление и интересная подача еды могут значительно повысить интерес ребенка к полезным продуктам.
18 декабря 2024  17:05
Самарский врач-диетолог: 8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию
266
Современное оборудование позволит проводить перфузионную компьютерную томографию.
18 декабря 2024  15:06
В Самарскую больницу им. Н.И. Пирогова поступил новый компьютерный томограф
285
В этом году уровень вакцинированных жителей — 62% от числа общего населения, что на более чем 5% больше по сравнению с прошлым годом.
17 декабря 2024  21:10
Свыше 1, 9 млн жителей губернии прошли вакцинацию против гриппа
473
В рамках программы специалист получила единовременную компенсационную выплату в размере 750 тыс. рублей.
17 декабря 2024  16:28
"Земский фельдшер": участница программы оказывает медицинскую помощь жителям села Заволжье
431
Илья Симановский после окончания обучения работал на Самарской станции скорой помощи. В этом году вместе с супругой они переехали в Большеглушицкий район.
17 декабря 2024  16:19
«Земский доктор/Земский фельдшер»: 6 специалистов присоединились к коллективу Большеглушицкой ЦРБ
461
Совещание с регионами провел полномочный представитель Президента России Игорь Комаров.
16 декабря 2024  15:48
В ПФО подвели итоги года окружного проекта «Ментальное здоровье»
518
На прямую линию с Путиным поступили жалобы о нехватке физрастворов
16 декабря 2024  10:47
На прямую линию с Путиным поступили жалобы о нехватке физрастворов
410
СамГМУ признан экспортером года в сфере медицинского образования
16 декабря 2024  10:28
СамГМУ признан экспортером года в сфере медицинского образования
425
В зимний период у детей достаточно часто выявляется гиповитаминозы.
13 декабря 2024  14:49
Самарский врач-педиатр: "Гиповитаминозы отрицательно сказываются на росте и развитии детей
733
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
6885
Весь список
В центре внимания
В Самаре представили программу новогодних мероприятий
18 декабря 2024  12:29
В Самаре представили программу новогодних мероприятий
637
С 13 января Куйбышевская магистраль запускает первый Самарский диаметр в Самарской области.
17 декабря 2024  13:04
С 13 января Куйбышевская магистраль запускает первый Самарский диаметр в Самарской области.
400
За вчерашний день в Самаре выпало 16 мм осадков
17 декабря 2024  12:45
За вчерашний день в Самаре выпало 16 мм осадков. Последствия снегопада устраняли всю ночь
431
В Самаре на площади Куйбышева готовят красочные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках»
17 декабря 2024  12:36
В Самаре на площади Куйбышева готовят красочные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках»
1164
В Самаре на 17 января выпало 69% от месячной нормы снега
17 декабря 2024  10:58
В Самаре на 17 января выпало 69% от месячной нормы снега
402
Весь список