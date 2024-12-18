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В офисе врача общей практики села Сухая Вязовка завершился капитальный ремонт.



Ремонтные работы выполнены в рамках национального проекта "Здравоохранение": заменены системы отопления, электроснабжения, пожарной сигнализации, в каждом кабинете установлена сплит-система, выполнен капитальный ремонт внутренних помещений и заменена сантехника. Подразделение стало доступнее для маломобильных пациентов: выполнены работы по устройству входной группы, в том числе пандуса и колясочной.



Приём пациентов ведут врач общей практики и 3 медицинские сестры.



«Более 2000 жителям сёл Сухая Вязовка и Берёзовый Гай мы оказываем первичную медико – санитарную помощь, а также проводим диспансеризацию. Теперь в офисе стало гораздо просторнее и уютнее, что особенно важно для наших пациентов», – поделилась впечатлениями врач общей практики Юлия Михайловна.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в Волжском районе в 2024 году возведены 4 современных модульных здания, из которых 3 за счёт дополнительных средств, выделенных из областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.

Фото: минздрав СО