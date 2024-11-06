В областном Перинатальном центре за неделю родились тройня и четыре двойни

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Новорожденные находятся под внимательным наблюдением специалистов, им оказывают необходимую помощь для набора веса и укрепления здоровья. Всего в этом году в Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина врачи помогли появиться на свет 2 тройням и 124 двойням.



"Всего в 2024 году, объявленном Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи, в нашем центре родились 4 350 малышей - 2 180 мальчиков и 2 170 девочек, - рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, руководитель Перинатального центра больницы им. В.Д.Середавина Татьяна Тезикова. - В отделении патологии новорожденных в настоящее время проходят лечение десять пар двойняшек. Мы круглосуточно оказываем помощь, поддерживая здоровье малышей и их матерей, обеспечивая высокий уровень ухода и заботы".

Фото: минздрав СО