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В новом Центре сердечно-сосудистой хирургии в Сызрани проведена первая операция

18 апреля 2023 15:08
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В этом подразделении жители Сызрани и близлежащих территорий получают специализированную медицинскую помощь при ишемической болезни сердца.

В Центре сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии в Сызрани начало работу отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения. В этом подразделении Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В.П. Полякова жители Сызрани и близлежащих территорий получают специализированную медицинскую помощь при ишемической болезни сердца.

Центр располагается на базе Сызранской центральной городской и районной больницы. Он оснащен всем необходимым для проведения плановых и экстренных вмешательств — диагностической коронароангиографии, ангиопластики и стентирования коронарных артерий, — в том числе новым современным аппаратом для выполнения ангиографии.

17 апреля прооперированы 4 жителя Сызрани. Два пациента — с инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией. Им выполнено стентирование коронарных артерий по экстренным показаниям. Еще двум пациентам проведена диагностическая коронарография.

Первую операцию выполнил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения заболеваний, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения областного клинического кардиологического диспансера им В. П. Полякова Темур Кислухин.

 «Сохранить жизнеспособность сердечной мышцы возможно только в первые 90 минут от появления симптомов до восстановления кровотока по коронарной артерии. Теперь жители Правобережья Волги будут в кратчайшие сроки получать высокотехнологичную экстренную помощь, что позволит значительно улучшить качество и продолжительность жизни и снизить количество осложнений в этой группе пациентов», — отметил главный внештатный специалист.

К работе в центре привлечены высококвалифицированные специалисты. Врачи-кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры прошли специализированную подготовку на базе областного кардиодиспансера.

 

Фото:  минздрав СО

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Здравоохранение
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