В Новокуйбышевске открылся новый телемедицинский пункт Клиник СамГМУ

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В Новокуйбышевске открылся еще один телемедицинский пункт Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России. Новый пункт стал девятым по счету. Благодаря формату телемедицинской услуги жители получают возможность проконсультироваться со специалистами по самым разным медицинским направлениям непосредственно в своем городе, без затрат на дорогу и времени ожидания даты приема врача.

Новый телемедицинский пункт открылся по адресу ул. Чернышевского, 12. Аналогичный офис уже работает в городе на ул. Победы, 38, в клинике «Здоровье».

Перед каждой консультацией врач подробно изучает анамнез пациента, все исследования и результаты диагностики. После проведения консультации при необходимости может отправить пациента на дообследование или пригласить на госпитализацию в Клиники СамГМУ.

Первые телемедицинские пункты Клиник СамГМУ были открыты в прошлом году. Благодаря этому решению пациенты, проживающие в отдаленных районах и в условиях дефицита медицинских специалистов узкого профиля, могут получить удаленную консультацию ведущих врачей Клиник СамГМУ в своем населенном пункте. Ежемесячно в них поступает более 50 заявок на консультации специалистов. Самыми популярными направлениями медицины по телемедицинским консультациям в Клиниках СамГМУ стали гематология, ревматология, эндокринология, нефрология, гастроэнтерология и инфектология, а также кардиология, неврология, терапия оториноларингология и другие области.

Фото: минздрав СО

Пункты оснащены всем необходимым оборудованием для проведения консультаций с соблюдением требований защиты информации и персональных данных.

В ближайшее время планируется открытие новых телемедицинских пунктов в Тольятти и Безенчуке.

Адреса телемедицинских пунктов Клиник СамГМУ:

Сызрань, ул. Октябрьская, 22, Клиника Современной диагностики;

Сызрань, здравпункт завода Тяжмаш;

Большая Глушица, ул. Гагарина, 36, Медицинский центр Имедико;

Новокуйбышевск, ул. Победы, 38, клиника «Здоровье»;

Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 12.

Кинель, ул. Мира, 38, клиника «Твой доктор»;

Самара, пос. Красная Глинка, здравпункт завода Электрощит;

Тольятти, ул. Жукова, 8, клиника «Открытая медицина»

Оренбургская область, Бузулук, ул. Ленина, 55, Клиника Синицкой.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно по телефону: 8 (846) 374-91-30.