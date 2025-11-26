Я нашел ошибку
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла Золушка
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
В неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия

26 ноября 2025 13:49
89
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия

Капитальный ремонт проведен в двух блоках   второго неврологического отделения Тольяттинской городской клинической больницы №5. Обновление стало возможным благодаря средствам регионального бюджета.

«Модернизация коснулась систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, кислородоснабжения, — отметил главный врач больницы Александр Вавилов— Для создания комфортных условий для пациентов были отремонтированы палаты. Также в отделении установлены функциональные кровати, для связи с медперсоналом каждая палата оборудована индивидуальной кнопкой вызова».

Кроме того, установлены поручни, расширены дверные проемы, учитывая потребности маломобильных граждан. В коридорах отделения установлены специальные поручни для   безопасности пациентов, находящихся на лечении в отделении.

«Ежегодно помощь в отделении получают около 1400 пациентов.  В рамках обновления коечный фонд увеличен до 60 мест, — подчеркнул Александр Вавилов. —   Улучшение инфраструктуры отделения способствует повышению качества медицинской помощи и созданию благоприятных условий как для работы медицинского персонала, так и для комфорта и безопасности пациентов».

Обновленное отделение оказывает специализированную помощь пациентам с широким спектром неврологических заболеваний, включая патологии периферической и вегетативной нервной системы, хроническую ишемию мозга, энцефалопатии, а также наследственные и хронические заболевания нервной системы.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из ключевых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области

