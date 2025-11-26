в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия

89

Капитальный ремонт проведен в двух блоках второго неврологического отделения Тольяттинской городской клинической больницы №5. Обновление стало возможным благодаря средствам регионального бюджета.

«Модернизация коснулась систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, кислородоснабжения, — отметил главный врач больницы Александр Вавилов. — Для создания комфортных условий для пациентов были отремонтированы палаты. Также в отделении установлены функциональные кровати, для связи с медперсоналом каждая палата оборудована индивидуальной кнопкой вызова».

Кроме того, установлены поручни, расширены дверные проемы, учитывая потребности маломобильных граждан. В коридорах отделения установлены специальные поручни для безопасности пациентов, находящихся на лечении в отделении.

«Ежегодно помощь в отделении получают около 1400 пациентов. В рамках обновления коечный фонд увеличен до 60 мест, — подчеркнул Александр Вавилов. — Улучшение инфраструктуры отделения способствует повышению качества медицинской помощи и созданию благоприятных условий как для работы медицинского персонала, так и для комфорта и безопасности пациентов».

Обновленное отделение оказывает специализированную помощь пациентам с широким спектром неврологических заболеваний, включая патологии периферической и вегетативной нервной системы, хроническую ишемию мозга, энцефалопатии, а также наследственные и хронические заболевания нервной системы.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из ключевых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области