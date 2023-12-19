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В Минздраве рассказали о последствиях от перенесенного «на ногах» ОРВИ

19 декабря 2023 11:58
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В Минздраве рассказали о последствиях от перенесенного «на ногах» ОРВИ

Успех борьбы организма с инфекцией во многом зависит от состояния иммунной системы человека, поэтому необходимо создать оптимальные условия для ее работы. Если человек переносит болезнь на ногах, физическая нагрузка заставляет сердце и другие органы работать на износ. Поэтому в идеале первые три дня болезни человек должен провести в постели — физические и умственные нагрузки ему противопоказаны, рассказал «Известиям» 19 декабря главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«При начальных признаках заболевания нужно обратиться к врачу и в дальнейшем следовать его назначениям и рекомендациям. В идеале первые три дня болезни человек должен провести в постели, в хорошо проветриваемой комнате с высокой влажностью воздуха (40-60%). В эти дни необходимо обильное теплое питье и исключительно легкая жидкая пища. Физические и умственные нагрузки противопоказаны», — рассказал Чуланов.

По его словам, в таких условиях в подавляющем большинстве случаев уже на четвертый день болезнь начнет отступать. Если же пренебречь должным лечением и постельным режимом, она может привести к опасным последствиям.

«Даже при незначительных признаках воспаления верхних дыхательных путей рекомендуется остаться дома. Во время болезни все системы организма работают с повышенной нагрузкой. Если человек переносит болезнь на ногах, физическая нагрузка заставляет сердце и другие органы работать на износ, а если к этому еще присоединяются стрессы на работе, то возможны и более серьезные последствия. Кроме того, после периода относительно хорошего самочувствия может наступить резкое ухудшение состояния», — объяснил врач.

Также он напомнил, что переносимая на ногах ОРВИ представляет опасность не только для самого заболевшего, но и для окружающих, которые находятся с ним в одном помещении или общественном транспорте, так как передача инфекции происходит воздушно-капельным путем.

«В среднем заболевший может заразить до 22 человек, в зависимости от возбудителя болезни. Эта величина может меняться с учетом действия разных факторов: количества контактов, влажности воздуха в помещении, вентиляции/проветривания, наличия симптомов, периода заболевания, условий изоляции источника инфекции», — подчеркнул Чуланов.

В связи с этим, по его словам, людям с признаками ОРВИ рекомендуется оставаться дома и не посещать места работы, учебы или общественные места, чтобы не заражать окружающих людей. В случае, если человек с признаками ОРВИ все же вышел на работу, необходимо минимизировать контакты с ним.

«Используйте медицинские маски или респираторы для защиты органов дыхания, проводите проветривание помещений и дезинфекцию поверхностей и предметов, с которыми часто контактируют люди (ручки дверей, поручни и перила, кнопки выключателей и другие), достаточно часто мойте руки», — посоветовал инфекционист.

Особенно важно соблюдение рекомендаций для тех людей, которые относятся к группе риска тяжелого течения гриппа, COVID-19 и других ОРВИ. Это беременные женщины, лица 65 лет и старше, дети до 5 лет, люди с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, диабетом, астмой), лица с иммунодефицитными состояниями, подытожил главный внештатный специалист Минздрава.

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