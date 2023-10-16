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В медучреждениях Самарской области создана система наставничества

16 октября 2023 15:45
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Наставничество — обеспечение профессионального развития и адаптация квалифицированных кадров.

Наставничество — обеспечение профессионального развития и адаптация квалифицированных кадров. Оно направлено на устранение дефицита компетенций обучающихся и медработников, внедрение новых медицинских и цифровых технологий, организационную и социально-психологическую адаптацию, а также формирование идеалов и ответственности.

«Сегодня в 95 % государственных медицинских учреждений Самарской области реализуется система наставничества. 420 врачей и 609 средних медицинских работников являются наставниками. Более 1500 специалистов закреплены за наставниками», — рассказал врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин.

Портрет типового наставника в медучреждениях региона: медицинский работник — женщина, занимающая руководящую должность со стажем работы более 15 лет.

Выделяют 7 моделей наставничества:

- молодые специалисты

- медицинские работники старшего возраста

- медицинские работники с длительным перерывом в работе

- медицинские работники, сменившие направление деятельности

- медицинские работники, сменившие медицинские организации

- медицинские работники, перешедшие в другое структурное подразделение

- внемедицинские работники, в случае потребности.

«Наиболее актуальное направление — наставничество молодых специалистов, ординаторов и медработников, проходящих профессиональную переподготовку. Совместно с институтом профессионального образования готовим изменения в действующие методические рекомендации», — отметил Денис Бутолин.

 

Фото:  freepik.com

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Здравоохранение
Наставничество — обеспечение профессионального развития и адаптация квалифицированных кадров.
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