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В медучреждениях Самарской области активно применяются технологии телемедицины. В этом году специалисты региона провели уже более 100 тысяч дистанционных консультаций по системе «врач — пациент».



Телемедицинские технологии обеспечивают дистанционное взаимодействие врачей с пациентами при оказании медицинской помощи. Среди учреждений региона, где этот формат консультаций применяется наиболее активно, — Самарская городская поликлиника №3.



«Первичный осмотр проводится очно — в поликлинике или на дому, — пояснила заведующая отделением врачей общей практики №2 Светлана Зимина. — В дальнейшем мы дистанционно наблюдаем за состоянием здоровья пациента, при необходимости можем скорректировать лечение, назначить очный прием или принять решение о проведении обследования».



«В этом году специалисты нашего учреждения провели более 9000 телемедицинских консультаций в формате "врач-пациент", — рассказал главный врач Самарской городской поликлиники №3 Александр Максимов. — В условиях пандемии возможности дистанционного консультирования помогли нам значительно оптимизировать работу. Люди, испытывающие симптомы средней интенсивности, могут не посещать врача и получать помощь удаленно. При этом врач поддерживает непрерывный контакт с пациентом, и, что особенно важно, сохраняется доверительный аспект этого общения».



Высоко оценивают возможности телемедицины молодые специалисты. Другой формат дистанционного консультирования — «врач — врач» — позволяет медицинским работникам дистанционно консультироваться с коллегами по вопросам коррекции лечения.



«Телемедицина незаменима в непростых, неоднозначных случаях, когда для принятия решения важно услышать мнение специалистов других медучреждений области или федеральных центров. Например, недавно этот формат работы позволил мне оперативно согласовать с коллегами необходимость коррекции терапии для пациента с тяжелой генетической патологией», — отметила участковый врач-терапевт Ольга Корнева.



Благодаря национальному проекту телемедицина становится доступнее в сельской местности и малых городах области. В этом году дополнительно поставлено 1000 автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в фельдшерско-акушерских пунктах, офисах врачей общей практики и врачебных амбулаториях. Обеспечено подключение всех территориально-выделенных структурных подразделений к ведомственной защищенной сети передачи данных.

Фото: минздрав СО