В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство новой поликлиники

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В микрорайоне Волгарь Куйбышевского района Самары продолжается строительство новой поликлиники. Подготовка будущего медицинского подразделения идет под постоянным межведомственным контролем со стороны министерств здравоохранения и строительства Самарской области. Специалисты регулярно выезжают на объект, контролируют сроки выполнения и качество работ, совместно с подрядной организацией прорабатывают вопросы, требующие рассмотрения.



Строительство шестиэтажного здания, рассчитанного на прием 700 пациентов в смену, началось в июне 2021 года. На сегодняшний день работы выполнены на 60%. Утеплен фасад здания, завершено устройство кровли. Строители приступили к монтажу внутренних электросетей и отопительной системы, продолжается внутренняя отделка помещений. Весной планируется начать благоустройство прилегающей территории.



«Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2023 году. Мы работаем над привлечением специалистов — врачей и средних медицинских работников, санитаров, которые будут обеспечивать работу детского и взрослого отделений, женской консультации, — отметил главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица. — Поликлинике будет отведена роль главного объекта медицинской инфраструктуры в Куйбышевском районе: здесь дети и взрослые будут получать всю необходимую помощь в рамках абмулаторного этапа. Важнейшим направлением этой работы, как и для любого подразделения, оказывающего первичную медико-санитарную помощь, будет проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в целях раннего выявления заболеваний, сохранения и укрепления здоровья жителей. Мы стараемся учесть каждую деталь для того, здание было современным, функциональным, комфортным для пациентов и медицинского персонала».

Фото: минздрав СО



