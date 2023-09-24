В конце октября россиян поджидают депрессивные состояния

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В конце октября ожидается рост числа «барических депрессий», которые приносят с собой пасмурную и холодную погоду. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 24 сентября, в интервью ТАСС.

«Через три дня после дня осеннего равноденствия продолжительность дня и ночи уже сравняется. Начнется заметное уменьшение светового дня. В сентябре и октябре циклоническая деятельность еще не так развита, а вот в третьей декаде октября и ноябре барические депрессии будут гораздо чаще», — сообщил Вильфанд.

По словам руководителя Гидрометцентра, такое явление характеризуется ненастной погодой и понижением температуры. Самым «депрессивным» в этом смысле обычно становится ноябрь, пишут "Известия".

«Это сказывается и на состоянии человека. Медиками доказано, что отсутствие солнечного света не способствует хорошему настроению, а вот депрессивному - очень даже», — проинформировал эксперт о влиянии «барических депрессий» на здоровье человека.