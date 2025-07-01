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В Клиниках СамГМУ впервые в России выполнили сразу две малоинвазивные операции на кисти по новой технологии

1 июля 2025 10:09
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В Клиниках СамГМУ впервые в России выполнили сразу две малоинвазивные операции на кисти по новой технологии

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России впервые в стране провели сразу две малоинвазивные операции на кисти под УЗИ-контролем с помощью оригинального инструментария, разработанного в СамГМУ. Пациенту выполнили релиз супинаторного канала и канала Гийона. Операцию по такой технологии врачи Центра хирургии кисти Клиник СамГМУ провели вторыми в мире после французских коллег.

Как пояснил врач кистевой хирург Центра хирургии кисти Клиник СамГМУ Никита Князев, при синдроме супинаторного канала происходит защемление лучевого нерва в области мышц предплечья. Из-за этого пациента мучают боли, от которых не помогают обезболивающие, беспокоит слабость и нарушение функции кисти и пальцев.

«Это один из самых сложных туннельных синдромов, который очень трудно диагностировать если не знать, что именно искать, — говорит Никита Князев. — Чтобы его выявить, нужно провести специфические тесты. Опасность заболевания в том, что чем дольше не лечить, тем более серьезные осложнения оно может вызвать. При длительном сдавлении нерв в итоге может быть настолько истончен, что небольшая нагрузка приведет к полному разрыву. А это - «повисшая кисть»». 

Обычно операции при синдроме супинаторного канала выполняются под общим наркозом, однако у пациента были противопоказания по состоянию здоровья. Поэтому, изучив зарубежный опыт, врачи решили сделать УЗИ-ассистированную операцию через небольшой прокол.

«Сложность в том, что было очень мало места для работы, это требует очень глубоких знаний УЗИ-ассистированной анатомии и навыки УЗИ-ассистированной хирургии, — говорит Никита Князев. — Кроме того, нужно уметь работать с разработанным нами инструментарием, который позволяет выполнять такие вмешательства. Инструмент представляет собой специальный нож из титанового сплава, предназначенный для работы с УЗИ-навигацией и высокоточного рассечения связок и апоневрозов. Это совместная разработка специалистов травматолого-ортопедического отделения № 1, кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А. Ф. Краснова и НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ».

Пациенту также выполнили вмешательство при синдроме канала Гийона – это невропатия локтевого нерва, которая приводит к боли, онемению, покалыванию и слабости в пальцах. Вся операция заняла у врачей 35 минут, в тот же день пациента выписали.

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Здравоохранение
В Клиниках СамГМУ впервые в России выполнили сразу две малоинвазивные операции на кисти по новой технологии
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