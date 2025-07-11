В Клиниках СамГМУ вернули к нормальной жизни пациентку с Сахалина со сложной патологией

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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) завершили последний этап лечения пациентки с пузырно-прямокишечным свищем. Осложнение возникло в результате химиолучевой терапии при лечении рака шейки матки. На операции женщина приезжала в Самару из Сахалинской области, так как другие медицинские учреждения не смогли взяться за такой сложный случай.

После лучевой терапии у Виктории возникло очень редкое осложнение: образовалась единая полость, сообщающая гинекологические органы, мочевыделительную систему и кишку. Это не только значительно ухудшало качество жизни, но и приводило к инфекциям мочевыделительной системы. В 2024 году в родном городе женщине вывели стому и сказали, что больше ничем не смогут помочь. Результаты ее обследований загрузили в общероссийскую базу по телемедицинским консультациям, и Клиники СамГМУ стали единственным медучреждением, где согласились провести необходимые операции.

«Мы посовещались с урологами и гинекологами и решили пригласить Викторию на дообследование и лечение, – говорит заведующий отделением колопроктологии Клиник СамГМУ Павел Андреев. - За последние годы Клиники сделали мощный рывок в плане развития технологий и применения новых методик лечения. Кроме того, коллектив хирургов представлен людьми, которые хотят развиваться и двигаться вперед. Поэтому мы посчитали, что сможем помочь. И смогли. Обычно таким пациентам оказывается только симптоматическая помощь. С помощью мультидисциплинарной бригады нам удалось максимально вернуть Виктории качество жизни, с которым она сможет жить полноценно, путешествовать и заниматься любимыми делами».

На первом этапе лечения женщине лапароскопически разобщили свищ через небольшие проколы, чтобы ликвидировать сильное воспаление в малом тазу. А также выполнили резекцию сигмовидной и прямой кишок.

«Следующим этапом стало восстановление целостности кишечника, формирование сигморектального анастомоза и операция Брикера, – говорит врач-колопроктолог отделения колопроктологии Клиник СамГМУ Леонид Личман. Последним этапом стало закрытие стомы, благодаря чему пациентка сможет вернуться к обычной жизни. Прогнозы у нас очень хорошие, желудочно-кишечный тракт восстановится».

Виктория рассказала, что уже на первом этапе лечения поняла, что попала в надежные руки.

«Думаю, таких специалистов, как в Клиниках СамГМУ, в стране единицы, – говорит Виктория. - Я счастлива, что получила даже более хороший результат, чем надеялась. Ребята молодцы, социализировали меня, теперь я полноценный член общества, только с некоторыми ограничениями. Очень благодарна заведующим отделением колопроктологии Павлу Андрееву и отделением пересадки органов и урологии Евгению Канаеву, а также всем хирургам и коллективу, который со мной работал. Все они - высококвалифицированные профессионалы, а главное - с хорошим человеческим отношением к пациентам».

Флото: СамГМУ