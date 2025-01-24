В Клиниках СамГМУ провели первую аллогенную трансплантацию пациентке с лейкозом

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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России впервые как в федеральном учреждении Самарской области провели аллогенную трансплантацию от родственного полностью совместимого донора пациентке с тяжелым заболеванием системы крови — хроническим миелоидным лейкозом. Операция состоялась, благодаря открытию в университете уникального Комплекса чистых помещений. Пациентка в удовлетворительном самочувствии уже выписана домой под наблюдение врачей. Все предыдущие линии лечения, которые применялись врачами на протяжении пяти лет, не смогли ей помочь.

«По сути, проведение аллогенной трансплантации было единственным шансом нашей пациентки», — комментирует врач-гематолог Клиник СамГМУ Тарас Гриценко. — Хронический миелоидный лейкоз или рак крови — это редкое опасное заболевание системы крови, которое может быть выявлено в любом возрасте. Пациентка 35 лет жила благополучно, и в этом возрасте ей диагностировали болезнь. Заболевание безуспешно лечили в течение 5 лет, но оно продолжило прогрессировать, так как предыдущие протоколы лечения ей не подходили».

Проведение аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток стало кардинально новым шагом к лечению лейкоза. Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (аллоТГСК) — это пересадка стволовых клеток от здорового донора, который может быть родственником или не родственником пациента.

"Основные сложности при аллоТГСК — поиск и подбор совместимого донора. В случае недостаточной совместимости донорские клетки приживаются плохо и высок риск неблагоприятного исхода, — комментирует заведующий отделением гематологии и химиотерапии №1 с блоком трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток Клиник СамГМУ, врач-гематолог Игорь Куртов. — При решении проведения аллоТГКС в первую очередь обследуют родных братьев и сестер, — среди них выше шанс найти совместимого донора. В данном случае пациентке в качестве донора полностью подошла родная сестра».

Аллогенная трансплантация не сопровождается какими-либо разрезами и по сути представляет собой внутривенную инфузию специально подготовленных донорских клеток, проводимую строго в стерильных условиях Комплекса чистых помещений, блока трансплантации.

«На сегодняшний день такой блок трансплантации имеют единичные медицинские центры. В Приволжском федеральном округе он есть только в Клиниках СамГМУ, — отмечает заведующий кафедрой и клиникой госпитальной терапии с курсом поликлинической терапии и трансфузиологии, проректор по научной и инновационной работе СамГМУ, врач-гематолог Игорь Давыдкин. — Он был открыт при поддержке Правительства Самарской области, которое выделило субсидию для строительства. Теперь блок трансплантации доступен как для жителей Самарской области, так и из других регионов страны. Новое подразделение позволяет нам проводить до 100 трансплантаций костного мозга в год. Комплекс чистых помещений оборудован по специальным нормативам для лечения пациентов со сложными заболеваниями системы крови, нуждающихся в проведении высокодозной химиотерапии, применении клеточных технологий, включая CAR-t клеточную терапию, аутологичную и аллогенную трансплантацию костного мозга».