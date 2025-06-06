В Клиниках СамГМУ помогли пострадавшей в автоаварии пациентке со сложной челюстно-лицевой травмой

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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) провели операцию по восстановлению лица молодой женщине, пострадавшей в серьезной автомобильной катастрофе. В результате автомобильной аварии она потеряла мужа и едва не погибла сама. Несмотря на тяжелые травмы врачам удалось спасти женщину. Но после того, как угроза жизни миновала, остались серьезные последствия, выраженные в деформации средней и нижней зоны лица.

По словам “заведующего кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ, члена-корреспондента РАН, д.м.н., профессора Ивана Байрикова, нейрохирурги сделали все возможное, чтобы спасти её жизнь, однако внимание к челюстно-лицевой области было упущено.

"Когда речь идет о спасении жизни, проблемы челюстно-лицевой области, уходят на второй план. И это закономерно. Но если бы мы смогли провести операцию раньше, таких сильных деформаций можно было бы избежать", — комментирует Иван Байриков.

После выписки из нейрохирургии пациентка находилась на амбулаторном наблюдении и за этот период отломки костей челюсти срослись неправильно. И только спустя год после аварии пациентка обратилась в клинику СамГМУ, где ей предложили провести реконструкцию лица с использованием индивидуальных эндопротезов.

Операция длилась более двух часов и проводилась с использованием современных технологий, включая 3D-моделирование. В предоперационном периоде была создана 3D-модель, что позволило точно спланировать все этапы вмешательства и спрогнозировать результат. "Мой ученик Антон Королёв, и другие коллеги проделали большую работу, чтобы методики моделирования и планирования операций были адаптированы к нашей ситуации. Это позволило нам не только повысить точность вмешательства, но и оптимизировать время операции", — отметил Иван Байриков.

Для восстановления контуров лица и жевательных функций была использована титановая конструкция для фиксации и индивидуальный эндопротез, произведенный в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ.

После операции пациентка продолжает проходить лечение, включая установку дентальных имплантатов, которые также изготовлены в СамГМУ по индивидуальным параметрам.

Фото: СамГМУ