Я нашел ошибку
Главные новости:
Энергетики «Т Плюс» открыли очередной сезон уроков энергобезопасности и экологии для самарских школьников
Стартовал V сезон Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»
Виктор Кудряшов провел совещание по развитию исторического центра областной столицы
4 октября в Самаре будут включены электросирены и сиренно-речевые установки
В Самаре, в МКТК «Дирижабль», впервые выступит мультиинструментальный молодежный оркестр
В Тольятти пройдет Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по легкой атлетике и художественной гимнастике
В спортивном комплексе ЦСКА ВВС Самары стартовал чемпионат МВД по плаванию
В Самарской губернии стартовала региональная общественная Акция «Благородство»
Наверх
Самара
+29
°C, Тольятти
+29
°C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD
98.48
1.07
EUR
103.87
0.71
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Мероприятия
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь
2023
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Новости
Общество
Здравоохранение
Образование
Культура
Здравоохранение
Мода
Туризм
Мир домашних животных
В Клиниках СамГМУ открылась выставка картин «Стома – не приговор, а стимул к новой жизни»
3 октября 2023
13:48
177
Выставка приурочена к Всемирному дню стомированных пациентов, он отмечается 2 октября.
Обсудить тему
0
Добавить комментарий
Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с
Правилами модерации
.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:
*
Здравоохранение
3 октября 2023
14:07
Главный инфекционист Тольятти призвал жителей пройти вакцинация от гриппа своевременно
167
3 октября 2023
13:48
В Клиниках СамГМУ открылась выставка картин «Стома – не приговор, а стимул к новой жизни»
177
2 октября 2023
17:48
В Самарскую область поступила вакцина "Совигрипп" для профилактики инфекции у взрослого населения
387
2 октября 2023
10:54
Тольяттинские росгвардейцы стали донорами
323
29 сентября 2023
20:32
Оперативно оказывать медицинскую помощь юным жителям Чапаевска помогает новый автомобиль
913
29 сентября 2023
14:57
Самарские кардиохирурги впервые провели новую операцию - трансапикальная имплантация протеза аортального клапана
906
29 сентября 2023
14:02
Чапаевские педиатры совершили более 1000 выездов к пациентам на новом автомобиле
721
29 сентября 2023
13:52
В Самаре вакцинируют работников городского транспорта
699
28 сентября 2023
21:45
На самарской набережной более 100 человек приняли участие в профилактической акции
684
28 сентября 2023
18:39
В Самаре открыта мемориальная доска заслуженному врачу РФ Федору Белянину
721
Весь список
В центре внимания
3 октября 2023
11:58
Самарский театр драмы приглашает на экскурсии
356
3 октября 2023
10:51
Самарцев приглашают на городской фестиваль «Назад в город»
499
2 октября 2023
13:56
В Самаре открыли благоустроенный сквер Первых космонавтов
455
2 октября 2023
12:40
Дмитрий Азаров поздравил в праздником работников среднего профессионального образования
390
2 октября 2023
12:25
В Самаре тепло поступило уже в 95% объектов соцсферы
489
Весь список