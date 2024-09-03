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В Кинельском районе идёт подготовка современных подразделений больницы

3 сентября 2024 14:48
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Будут возведены два новых ФАПа для размещения подразделений Кинельской ЦРБ - в селе Бузаевка и поселке Формальный.

В этом году будут возведены два новых фельдшерско-акушерских пункта для размещения подразделений Кинельской центральной районной больницы - в селе Бузаевка и поселке Формальный.

Благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета в селе Бузаевка проводится работа по подготовке нового модульного объекта. В настоящее время выделен земельный участок для возведения ФАПа, проводятся строительные работы.

Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов в Самарской области.

Также в рамках национального проекта "Здравоохранение" возводится фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Формальный. На сегодняшний день залит фундамент, установлены каркас здания и крыша, начались внутренние строительные работы.

«В современных модульных зданиях наши жители будут получать первичную медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Благодаря строительству современных ФАПов мы улучшаем доступность медпомощи, делая ее в шаговой доступности от дома сельчан»,– рассказал главный врач Кинельской больницы Сергей Плешаков.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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