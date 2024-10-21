В Кинель-Черкасском районе идёт подготовка специализированного центра для раннего выявления рака

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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» до конца года на базе Кинель-Черкасской центральной районной больницы откроется Центр амбулаторной онкологической помощи. В настоящее время идёт подготовка помещения, проводится капитальный ремонт и оснащение оборудованием.



Помощь в центре смогут получать жители Кинель-Черкасского, Борского и Богатовского районов, городов Отрадный и Похвистнево. Приём пациентов будут вести высококвалифицированные специалисты, включая врача-онколога, врача ультразвуковой диагностики и врача-эндоскописта.



Подразделение будет оснащено современным оборудованием – цифровым маммографом, УЗИ-аппаратом и эндоскопическим оборудованием. Все исследования будут проводиться в одном здании, что значительно упростит процесс диагностики для пациентов.



Кроме того, в ЦАОПе предусмотрен дневной стационар для лечения онкологических больных, включая проведение химиотерапии.



«Открытие Центра амбулаторной онкологической помощи станет значимым событием для жителей, обеспечивая быстрый и качественный доступ к необходимым медицинским обследованиям и повышая шансы выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях», – отметил главный врач Кинель-Черкасской больницы Дмитрий Прибытков.



Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Сегодня в Самарской области работает 10 центров амбулаторной онкологической помощи. В этом году ведётся подготовка ещё 2 центров - на базе Сергиевской и Кинель-Черкасской больниц.

Фото: минздрав СО