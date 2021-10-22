В Кинель-Черкассах продолжаются работы по возведению модульного здания офиса врача общей практики

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В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в селе Кинель-Черкассы продолжаются работы по возведению модульного здания офиса врача общей практики.

В настоящий момент в здании будущего ОВОПа идут внутренние отделочные работы.

«Микрорайон «Печа» находится в отдалении от центра села, где расположено поликлиническое отделение центральной районной больницы. Чтобы повысить доступность медико-санитарной помощи для жителей, там в свое время построили офис врача общей практики, — пояснил главный врач Кинель-Черкасской больницы Дмитрий Прибытков. — По окончании работ более 1700 пациентов будут получать помощь в наиболее комфортных условиях. Офис будет оснащен новым современным оборудованием по стандарту, что, вне сомнения, позволит нам повысить качество оказываемой помощи. В штате подразделения — врач общей практики и две медицинские сестры, по графику в офис будет выезжать врач-гинеколог. Специалисты рады новым условиям. Отмечу также, что в ближайшее время начнет работу фельдшерско-акушерский пункт в селе Новые Ключи, возведенный благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения».

Фото: pixabay