В Исаклинском районе продолжается возведение новых объектов здравоохранения

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В этом году жители деревни Красный Берег – более 180 человек – будут наблюдаться, получать необходимую медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и профилактические осмотры в новом фельдшерско-акушерском пункте. Современный медицинский объект возводится благодаря национальному проекту «Здравоохранение».



На сегодняшний день построены стены, крыша и внутренние перегородки, залиты полы. Ведутся электромонтажные работы, утепление здания.



«ФАП в значительной степени готовности. Сейчас медицинскую помощь жители деревни получают в рамках работы мобильного комплекса. Осенью в районной больнице ожидаем трудоустройство молодых специалистов, в том числе один из них будет работать в новом здании ФАПа», – рассказал главный врач Исаклинской центральной районной больницы Александр Медведев.



В новых условиях в этом году будет организована работа и подразделения в деревне Ганькин Матак, где за счёт средств областного бюджета будет возведен современный фельдшерско-акушерский пункт. Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение еще 24 ФАПов в Самарской области.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений.

Фото: минздрав СО