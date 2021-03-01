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В губернии возобновляется проведение диспансеризации и профосмотров

1 марта 2021 15:30
109
Дмитрий Азаров поручил уделить особое внимание разделению потоков больных и людей, проходящих плановый врачебный осмотр.

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в поликлиниках губернии возобновляется проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Решение было принято ранее на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Профилактической работе большое внимание уделяется, в том числе в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным.   

При возобновлении диспансеризации в Самарской области Глава региона Дмитрий Азаров поручил уделить особое внимание разделению потоков больных и людей, проходящих плановый врачебный осмотр, чтобы в обязательном порядке обеспечить безопасность всех посетителей лечебных учреждений. 

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.  Основная цель —  раннее (своевременное) выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, а также определение групп здоровья, группы диспансерного наблюдения и выработка рекомендаций для пациентов.

С целью соблюдения необходимых противоэпидемических мер диспансеризация будет осуществляться по предварительной записи (через сайт Госуслуг или по телефону).  При посещении медучреждения необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию.

Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и выходные дни (субботу). Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе.

«Цель диспансеризации -  раннее выявление заболеваний и других отклонений, о которых человек, возможно, не догадывается или не обращает внимания, - подчеркнул Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области Юрий Мальшин. -  Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше выявить проявления болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение. Особенно важно раннее обнаружение для онкологических заболеваний, ведь на начальных стадиях сегодня успешно лечится большинство видов рака, а при поздней диагностике, увы, шансы ощутимо меньше. В 2020 году при диспансеризации в нашей области было впервые выявлено 403 случая злокачественных новообразований. Среди них рак молочной железы, колоректальный рак (ободочная и прямая кишка), рак предстательной железы, рак шейки матки. Большинство из них выявлены в 1-2 стадиях. Поэтому не стоит пренебрегать возможностью бесплатно пройти всестороннее обследование. Ведь уже давно доказано: наше здоровье почти на 70% зависит от того, как мы сами к себе относимся».

 

Фото из открытых источников

 

 

 

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Комментарии

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