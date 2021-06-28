В губернии расширяется программа диспансеризации и профилактического медосмотра взрослого населения

Я нашел ошибку
Главные новости:
Минздрав: в РФ никто не умер из-за вакцинации от COVID-19
Минздрав: в РФ никто не умер из-за вакцинации от COVID-19
Названы основные проблемы самарских предпринимателей
Названы основные проблемы самарских предпринимателей
В полиции не связывают инцидент с терроризмом.
Сильный пожар начался в районе железнодорожной станции в центре Лондона 
Женщина с двумя детьми 6 и 7 лет находилась около воды. В какой- то момент она заметила, что младшего нет рядом, и стала звать на помощь.
Уже не дышал: в Жигулевске спасатели подняли с глубины 6-летнего ребенка и вернули его к жизни
От последствий коронавируса.
Умер бессменный руководитель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов
Самарская спортсменка Елизавета Выпряжкина на дистанции 200 метров каноэ-двойка вместе с Софией Штиль (Алтай) завоевала серебро.
В Польше прошло первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ
Дмитрий Азаров вручил медали «За особые успехи в учении» выпускникам школ региона.
Дмитрий Азаров выпускникам: «Рассчитываю, что свое будущее свяжете с родной землей»
В их поле зрения как наземный, так и подземный транспорт.
В Самаре соблюдение масочного режима в транспорте проверяют с участием Роспотребнадзора и полиции
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.18
0.01
EUR 86.17
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии расширяется программа диспансеризации и профилактического медосмотра взрослого населения

28 июня 2021 16:29
189
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.  

В настоящее время в Самарской области диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли почти 250 тысяч человек. 

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.  Основная цель — раннее (своевременное) выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, а также определение групп здоровья, группы диспансерного наблюдения и выработка рекомендаций для пациентов.

Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.

С 1 июля расширяется программа диспансеризации и профилактического медицинского осмотра взрослого населения. По инициативе Президента России Владимира Путина особое внимание будет уделено пациентам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией.  Для них список исследований в рамках 1 и 2 этапа диспансеризации и профосмотров будет значительно расширен. 

«В ходе медицинского осмотра лицам, в зависимости от тяжести перенесенного заболевания и состояния здоровья на момент проведения осмотра, определят насыщение кислородом крови, проведут дополнительные инструментальное и лабораторное исследования легких, сердца и печени, включающие в себя ультразвуковые и биохимические методы», - рассказал главный терапевт Самарской области, заведующий кафедрой Факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков.

«Под диспансеризацией мы понимаем прохождение медицинского осмотра с дополнительными исследованиями. Врачи примут вас в удобное время, в том числе в вечерние часы. Вы пройдете комплексное исследование и получите необходимую медицинскую помощь своевременно. Немаловажным является прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции. К сожалению, агрессивный характер течения этого инфекционного заболевания не оставляет нам выбора среди мер профилактики и угрожает самой жизни. Этой зимой мне пришлось работать в инфекционном госпитале Клиник СамГМУ. Я видел страдания людей. Вот почему призываю вас позаботиться о себе и близких вам людях!» - обратился он к жителям области.

 

Фото из открытых источников

Теги: диспансеризация Самарская область

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров подписал соглашение с Транснефтью об участии компании в социально значимых проектах Самарской области.
25 июня 2021, 17:36
Самарская область и «Транснефть» расширяют сотрудничество
Дмитрий Азаров подписал соглашение с Транснефтью об участии компании в социально значимых проектах Самарской области. Экономика
942
Победитель регионального этапа будет представлять Самарскую область на федеральном этапе конкурса.
25 июня 2021, 16:52
Определили лучшего ветеринарного фельдшера региона
Победитель регионального этапа будет представлять Самарскую область на федеральном этапе конкурса. Общество
560
Впервые за всю историю проведения ЕГЭ в Самарской области этим летом появился стобалльник по географии
23 июня 2021, 18:37
В Самарской области четыре выпускника набрали по 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам
Впервые за всю историю проведения ЕГЭ в Самарской области этим летом появился стобалльник по географии Образование
969
Здравоохранение
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.  
28 июня 2021  16:29
В губернии расширяется программа диспансеризации и профилактического медосмотра взрослого населения
189
В Самаре заболели 100 человек.
28 июня 2021  15:09
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
171
Названы самые опасные для мозга продукты
28 июня 2021  11:56
Названы самые опасные для мозга продукты
239
В Самарской больнице №7 установлен новый газификатор
28 июня 2021  09:32
В Самарской больнице №7 установлен новый газификатор
275
В Самаре заболели 87 человек.
27 июня 2021  15:29
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
597
Дмитрий Азаров проверил готовность нового COVID-центра в Тольятти.
26 июня 2021  21:15
Новый COVID-госпиталь Самарской области примет первых пациентов 1 августа
934
87 человек заболели в Самаре.
26 июня 2021  17:22
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
826
25 июня 2021  22:21
ТАСС: Минздравом СО создана комиссия после неоказании медпомощи ребенку, которого покусали собаки
956
ВОЗ выступила против требования сертификата вакцинации при путешествиях.
25 июня 2021  20:58
ВОЗ: "Мы пока до конца не знаем, до какой степени вакцинация противостоит распространению болезни"
976
Персонал вакцинируют без отрыва от производства .
25 июня 2021  16:12
В самарском депо «ТТУ» дважды в неделю работает мобильный пункт вакцинации
754
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
347
Весь список
В центре внимания
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
28 июня 2021  12:33
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
184
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
27 июня 2021  12:59
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
558
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
27 июня 2021  12:23
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
569
Дмитрий Азаров проверил готовность нового COVID-центра в Тольятти.
26 июня 2021  21:15
Новый COVID-госпиталь Самарской области примет первых пациентов 1 августа
932
В Самарской области обещают еще одну грозу
26 июня 2021  13:33
В Самарской области обещают еще одну грозу
929
Весь список