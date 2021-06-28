В губернии расширяется программа диспансеризации и профилактического медосмотра взрослого населения

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В настоящее время в Самарской области диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли почти 250 тысяч человек.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. Основная цель — раннее (своевременное) выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, а также определение групп здоровья, группы диспансерного наблюдения и выработка рекомендаций для пациентов.

Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.

С 1 июля расширяется программа диспансеризации и профилактического медицинского осмотра взрослого населения. По инициативе Президента России Владимира Путина особое внимание будет уделено пациентам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией. Для них список исследований в рамках 1 и 2 этапа диспансеризации и профосмотров будет значительно расширен.

«В ходе медицинского осмотра лицам, в зависимости от тяжести перенесенного заболевания и состояния здоровья на момент проведения осмотра, определят насыщение кислородом крови, проведут дополнительные инструментальное и лабораторное исследования легких, сердца и печени, включающие в себя ультразвуковые и биохимические методы», - рассказал главный терапевт Самарской области, заведующий кафедрой Факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков.

«Под диспансеризацией мы понимаем прохождение медицинского осмотра с дополнительными исследованиями. Врачи примут вас в удобное время, в том числе в вечерние часы. Вы пройдете комплексное исследование и получите необходимую медицинскую помощь своевременно. Немаловажным является прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции. К сожалению, агрессивный характер течения этого инфекционного заболевания не оставляет нам выбора среди мер профилактики и угрожает самой жизни. Этой зимой мне пришлось работать в инфекционном госпитале Клиник СамГМУ. Я видел страдания людей. Вот почему призываю вас позаботиться о себе и близких вам людях!» - обратился он к жителям области.

Фото из открытых источников