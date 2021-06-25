Определили лучшего ветеринарного фельдшера региона

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Сегодня на базе Самарского государственного аграрного университета состоялся региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший ветеринарный фельдшер».

Цель конкурса - популяризация рабочих профессий, в этом году это профессия ветеринарного фельдшера.

В этом году в региональном этапе конкурса на лучшего ветфельдшера приняли участие 18 профильных специалистов, представляющих государственные и частные организации ветеринарного и сельскохозяйственного профиля Самарской области.

«Хочется отметить, что конкурс вызвал большой интерес со стороны профессионального сообщества, - обратилась к конкурсантам заместитель руководителя департамента развития трудовых ресурсов министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. - Уже сейчас заявки подали более 40 представителей из 26 регионов России, в том числе из таких географически удаленных от Самарской области, как Амурская и Сахалинская области, Приморский и Алтайский край».

Конкурсанты прошли тестовые задания и решили ситуационные задачи. Задания были связаны с постановкой диагноза, определением методов лечения и другими деталями профессиональной деятельности.

«Когда узнала о конкурсе, решила не упускать такую возможность и принять в нем участие, - рассказала Мария Ермакова, ветеринар клиники из Сызрани. - Конкурс - это шанс попробовать свои силы, проверить знания, обменяться опытом с коллегами и выйти на новый профессиональный уровень».

По итогам соревнований первое место занял Александр Шубанев (Красноярская районная станция по борьбе с болезнями животных). Победитель регионального этапа будет представлять Самарскую область на федеральном этапе конкурса, который состоится 10-11 сентября на площадке Поволжской агропромышленной выставки.

Фото: pixabay