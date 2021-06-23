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В Самарской области четыре выпускника набрали по 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам

23 июня 2021 18:37
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Впервые за всю историю проведения ЕГЭ в Самарской области этим летом появился стобалльник по географии

Четыре одиннадцатиклассника выполнили экзаменационные работы по двум предметам на максимальное количество баллов.

Алина Емельянова из школы №146 (Самара) получила по 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку и химии, Олеся Ивановская (школа №5, Самара) и Валентина Сенчева (школа №38, Тольятти) - по русскому языку и литературе, Артем Огарков (Самарский международный аэрокосмический лицей) - по русскому языку и математике профильного уровня.

В этом году в регионе - 60 стобалльников по русскому языку и 45 по литературе. «Показатель по литературе почти в три раза превышает цифру прошлого года. Это не стечение обстоятельств, а результат планомерной работы, - отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. – У нас традиционно сильная филологическая школа и высококвалифицированные педагоги, которые постоянно совершенствуются».

Впервые за всю историю проведения ЕГЭ в Самарской области этим летом появился стобалльник по географии – это одиннадцатиклассник из школы №38 г. Самары. 12 человек получили максимальное количество баллов за работы по химии, 16 – по профильной математике.

В целом результаты ЕГЭ в регионе на данный момент сопоставимы с результатами прошлых лет. Всего заявления на участие в ЕГЭ в 2021 году подали 14,8 тысяч учащихся области. Свыше 90% из них (13,4 тысячи) — выпускники этого года. В Самарской области ведется активная работа, чтобы большинство из них продолжили учебу в вузах и ссузах региона. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в этом году молодые люди получат единовременную выплату. «Поручаю Правительству Самарской области в целях стимулирования подготовки и закрепления кадров в регионе предоставить субсидии в размере 10 тысяч рублей всем выпускникам школ и средних специальных учебных заведений, которые в этом году поступят в вузы и ссузы Самарской области. Выплаты произвести не позднее сентября текущего года», - отметил Глава региона в Послании.

Обеспечить возможности для обучения, развития и конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда - одна из задач в рамках Стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Дмитрия Азарова при участии жителей.

 

Теги: Самарская область стобалльники

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