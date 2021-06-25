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Самарская область и «Транснефть» расширяют сотрудничество

25 июня 2021 17:36
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Дмитрий Азаров подписал соглашение с Транснефтью об участии компании в социально значимых проектах Самарской области.

В пятницу, 25 июня, в ходе рабочей поездки в Москву Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл встречу с президентом компании ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в промышленной и социальной сфере, а также закрепили достигнутые договорённости соглашением между Правительством региона и компанией.

В губернии работает 4 дочерних предприятия компании. Одно из них – АО «Транснефть-Приволга» – занимается транспортировкой «чёрного золота» по системе трубопроводов. Работает 16 объектов, в том числе, насосных станций, а общая протяжённость магистральных нефтепроводов по территории составляет более 1,7 тысячи километров. Развернута широкая сеть резервуарного парка для хранения запасов – 112 штук объёмом более двух тысяч кубометров. Во всех организациях системы «Транснефть» в регионе работает более 5 тысяч жителей Самарской области.

«Транснефть» и Самарская область являются надёжными партнёрами по целому ряду вопросов. Для нас крайне важно, что на территории Самарской области компанией создано свыше 5 тысяч рабочих мест. Кроме того, «Транснефть» даёт возможность работать и малым, и средним, и крупным смежным предприятиям. И эта синергия взаимодействия создаёт условия для функционирования ещё порядка 5 тысяч рабочих мест в других организациях, – отметил Губернатор. – «Транснефть» – это высокотехнологичная и развивающаяся компания, объём инвестиций которой растёт, что всегда крайне важно для любого региона»

Среди ключевых тем встречи – социально-экономическое партнёрство, наращивание производственной базы, техническое перевооружение, расширение системы магистральных нефтепроводов и обеспечение экологической безопасности.

В рамках Программы технического перевооружения, ремонтов и развития компании на территории Самарской области до 2025 года планируется замена линейной части нефтепроводов, строительство и реконструкция резервуаров, камер пуска и приёма средств очистки и диагностики, очистных сооружений, систем измерений количества и качества нефти, замена насосов, электродвигателей, запорной арматуры.

Важно отметить, что «Транснефть» и её дочерние предприятия – яркие представители социально ответственного бизнеса. За последние 3 года вклад группы Транснефть в область составил более 15,2 миллиардов рублей, из которых 146 миллионов – это благотворительность и порядка 15,1 миллиардов – налоги в местные бюджеты. 

Ежегодно компания оказывает спонсорскую помощь. Благодаря поддержке компании свои сценические площадки появились у труппы Самарского театра кукол – одного из старейших в России. Теперь он располагается в историческом здании начала XX века, где когда-то работал ресторан «Аквариум». Помещения привели в порядок благодаря нацпроекту «Культура» и меценатской помощи компании «Транснефть-Приволга». На реставрацию и реконструкцию здания было направлено около одного миллиарда рублей, из них порядка 300 миллионов – это вклад организации. 

«Компания чувствует социальную ответственность не только перед своими работниками, но и всеми жителями губернии. «Транснефть» помогает нам преображать родную самарскую землю: создавать новые и восстанавливать существующие объекты как, например, замечательный Театр кукол. Компания помогает приводить в порядок образовательные учреждения, спортивные объекты. Такой уровень сотрудничества, взаимодействия и взаимопонимания крайне важен и для меня, и для абсолютного большинства жителей нашего региона», – подчеркнул Губернатор.

В трудный момент пандемии в 2020 году АО «Транснефть-Приволга» закупила оборудование для искусственной вентиляции лёгких и прокладки кислородопровода в Самарском медицинском университете в рамках подготовки инфекционного корпуса к приёму больных с COVID-19. 

«В Самарской области строится очень много жилья, дорог, инфраструктурных и социальных объектов – это то, что в первую очередь необходимо людям, нашим работникам. И мы всегда поддерживаем такие регионы, которые реализуют нужные проекты. Со своей стороны, мы заинтересованы в развитии социальной сферы, потому что несём ответственность за тех людей, которые трудятся в нашей компании, за их семьи», – подчеркнул Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев.

По итогам обсуждения перспективных направлений взаимодействия партнёрские отношения между Правительством Самарской области и руководством ПАО «Транснефть» были закреплены в соглашении о сотрудничестве. Свои подписи в документе поставили Дмитрий Азаров и Николай Токарев.

«У нас с компанией «Транснефть» все договоренности выполнялись и без соглашения, что как раз показывает уровень доверия и эффективность взаимодействия. Вместе с тем, важно систематизировать сделанное, определить вместе направления дальнейшей совместной работы. Именно поэтому сегодня было подписано соглашение, которое даст новый импульс развитию наших отношений, – уверен Дмитрий Азаров. – Это и вопросы социальной защиты, и обеспечения безопасности технологических работ компании, и экологии. Хочу отдельно отметить, что компания не раз нам подставляла плечо в моменты возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе с разливом нефти. Самарская область промышленно развитый регион, большое количество производств, продуктопроводов. И наличие высококлассных специалистов компании даёт уверенность браться за самые сложные и масштабные проекты. Я не сомневаюсь, что всё намеченное в дальнейшем мы совместно реализуем на самарской земле».

 

Фото из открытых источников

 

Теги: «Транснефть» Акценты В центре внимания Самарская область сотрудничество

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