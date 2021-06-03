Между Самарской областью и РАНХиГС подписано соглашение о сотрудничестве в сфере образования и госуправления 

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3 июня на площадке ПМЭФ-21 губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и ректор Президентской академии РАНХиГС Владимир Мау подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и академией. Стороны также обсудили направления дальнейшего сотрудничества между губернией и ведущим вузом страны по подготовке менеджеров высшего уровня.

Правительство Самарской области и РАНХиГС – давние партнеры: по поручению Дмитрия Азарова регион активно поддерживает проекты Академии в сфере образования, развития кадрового потенциала и повышения квалификации госуправленцев.

В губернии уже прошли 4 региональных этапа чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC). В 2020 году –образовательный практикум на базе бизнес-симулятора GMC для субъектов малого и среднего бизнеса и полуфинал Кубка по менеджменту «Управляй!». Последние три года область традиционно принимает участников региональных стажировок РАНХиГС, делится с ними передовым опытом по различным направлениям и разрабатывает проекты, нацеленные на социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни граждан. К примеру, именно тандем Правительства Самарской области и участников стажировки Президентской Академии разработал программу модернизации первичного звена здравоохранения, которая в дальнейшем была тиражирована на всю страну.

«Сегодня произошло оформление наших долгосрочных деловых и дружеских взаимоотношений. Сотрудничество с академией длится на протяжении последних трех лет и очень активно развивается. Мы приглашаем ведущих специалистов страны, Президентской академии для оценки потенциала чиновников, служащих, людей, которые состоят в кадровом резерве. Мы совместно запускаем новые треки индивидуального развития, берем на вооружение все лучшее, что сегодня есть в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, – отметил Дмитрий Азаров. – Отдельно хочу вас, Владимир Александрович, поблагодарить за наше сотрудничество в сфере региональных стажировок. Академия является ведущим образовательным учреждением, которое работает с кадровым резервом Российской Федерации высшего уровня, находящимся в том числе под патронатом Президента, и другими резервами. Все кадровые резервы стажируются на территории Самарской области. Когда-то я предложил проводить стажировки на территории нашего региона, и благодаря Владимиру Александровичу это реализовано».

Заключенное соглашение придаст новый импульс сотрудничеству Самарской области и РАНХиГС. Оно позволит развивать партнерство в области образования и управления, объединить усилия в применении современных технологий развития кадрового потенциала, совместно внедрять инновационные образовательные технологии и программы.

Кроме того, документ предусматривает совместную работу вуза и Правительства региона в сфере повышения эффективности стратегического управления, оптимизации процессов работы органов исполнительной власти и местного самоуправления, повышения уровня открытости работы органов власти и формирования управленческих профессиональных команд.

«Этим соглашением мы рассчитываем сделать следующий шаг. У нас много проектов, прежде всего связанных с подготовкой государственных и муниципальных служащих, и мы надеемся быть полезными Губернатору, администрации области, – подчеркнул Владимир Мау. – Я хочу поблагодарить Дмитрия Игоревича за наше тесное сотрудничество».