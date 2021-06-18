Лучшие практики Самарской области в соцсфере внедрят по всей стране

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В пятницу, 18 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с Министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым, генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой и представителями ряда других федеральных ведомств.

Напомним, Антон Котяков и Светлана Чупшева вошли в состав наблюдательного совета ведущего экономического вуза не только Самарской области, но и всего Поволжья – СГЭУ, а министр труда возглавил набсовет. Глава региона поблагодарил их за принятое решение и выразил уверенность в том, что «совместными усилия достигнем значительных результатов опережающего развития университета, повышения качества образования, а также реализуем идеи, которые генерируют в Министерстве, в Агентстве стратегических инициатив, на научной основе».

Ключевыми темами встречи стали вопросы социального развития области, внедрения механизмов человекоцентричности, повышения качества и доступности услуг для жителей городов и сёл региона. Именно на достижение этих целей направлена разработанная на базе АСИ Национальная социальная инициатива.

«Мы уже создали проектный офис по внедрению идей и социальных инициатив, предлагаемых Агентством стратегических инициатив, также как когда-то вместе с вами отрабатывали принципы внедрения упрощенных моделей ведения бизнеса, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы также создали проектный офис, чтобы выявить актуальные вопросы и отработать их, используя лучшие практики, которые АСИ сегодня представляет».

Глава региона отметил, что одна из главных задач, которая стоит перед властью, заключается в повышении удовлетворенности граждан социальными услугами и их доступностью, решении конкретных жизненных ситуаций. «Мы понимаем, что нужно соответствовать запросу людей, требованиям времени, перестраивать систему в целом на современный востребованный подход», – отметил Дмитрий Азаров.

Светлана Чупшева рассказала, что Агентство уже приступило к масштабированию механизмов национальной социальной инициативы во всех субъектах России в рамках поручения Президента страны Владимира Путина.

«Мы подготовили карточки каждого региона, в которых отражены показатели по удовлетворенности людей социальной поддержкой, услугами здравоохранения, образования, качеством жизни, городской средой, вопросами безопасности и экологии. Каждый регион сегодня видит свои минимальные и максимальные значения, показатель в целом по стране, свои сильные и слабые стороны, которые можно назвать точками роста. Это позволяет региону сформировать свою индивидуальную карту, свой план действий, задача которого как раз заключается в повышении удовлетворенности граждан социальными услугами», – отметила гендиректор АСИ.

АСИ уже сегодня обеспечило регионам доступ к лучшим практикам в социальной сфере.

«Ключевая задача заключается в том, чтобы человек комфортно себя чувствовал в любом городе или регионе, где он живет, и ему были максимально доступны услуги, сервисы, которые сегодня доступны для жителей крупных агломераций нашей страны», – подчеркнула Светлана Чупшева.

Такую возможность дают современные цифровые технологии и сервисы, прежде всего, в социальной сфере.

«На сегодняшний день общество предъявляет высокие требования к органам власти с точки зрения оказания тех мер поддержки, которые предоставляет государство. В первую очередь речь о простой процедуре обращения в органы государственной власти, о доступности услуг, о социальной справедливости. Во многом, именно принципы социального казначейства позволяют нам максимально адресно поддерживать граждан, которые нуждаются в поддержке и помощи», – отметил Министр труда и социальной защиты России.

Механизм социального казначейства, по мнению участников встречи, сегодня как никогда актуален. Людям порой очень сложно разобраться во всем многообразии мер социальной поддержки. И инициатива Минтруда по созданию единого, понятного и доступного цифрового сервиса очень востребована.

«Он позволит кратно сократить временные затраты и обеспечить быструю доступную поддержку из федерального уровня и субъекта РФ. Поэтому мы готовы работать в этом ключе с командой региона, который уже накопил успешный опыт», – подчеркнула Светлана Чупшева.

Одной из площадок для совместной работы стал Самарский государственный экономический университет.

«Я рад, что работа нашего Наблюдательного совета в стенах Самарского государственного экономического университета позволит сконцентрировать внимание не только на развитии самого вуза, но и всего региона», – резюмировал Антон Котяков.

«Для нас сегодня важно, что экономический университет становится точкой роста, центром компетенций не только в вопросах подготовки кадров, но и выработки новых решений и инициатив. Открыты площадки, куда мы всегда приглашаем жителей региона, специалистов, экспертов, представителей бизнеса, чтобы вместе формировать повестку развития, находить решения вопросов, которые обозначают жители», – добавила Светлана Чупшева.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников отметил, что сейчас в регионе работает 24 высших учебных заведения, 5,5 тысяч преподавателей, обучается почти 100 тысяч студентов: «Это, без всякого сомнения, большой интеллектуальный пласт в обществе. Высшие учебные заведения по определению обязаны влиять на социально-экономическое развитие региона. Мы должны всячески способствовать и помогать молодежи, которая хочет заниматься наукой, мотивировать ученых, которые ей занимаются».

В завершении встречи Дмитрий Азаров поблагодарил коллег из федерального центра за внимание к региону и лучшим практикам, которые успешно реализуются в Самарской области и рекомендованы к тиражированию в других субъектах страны.