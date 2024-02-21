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В ФАПе села Старое Вечканово работает участница программы «Земский фельдшер»

21 февраля 2024 14:25
218
Специалист окончила Кинель-Черкасское медицинское училище по специальности «Акушерское дело».

Недавно коллектив Исаклинской больницы пополнила Екатерина Алексеева. Специалист окончила Кинель-Черкасское медицинское училище по специальности «Акушерское дело». Сейчас работает в фельдшерско-акушерском пункте села Старое Вечканово.

«Я родилась и выросла в Исаклинском районе. Ещё до обучения работала санитаркой в терапевтическом отделении нашей больницы. Позже освоила специальность акушерки. Рождение детей – большая радость, у меня самой трое деток, – рассказала Екатерина Алексеева. – Сейчас работаю в селе Старое Вечканово. На моем участке более 200 жителей, обслуживаю и соседний населенный пункт – деревню Черная речка. В этом помогает новая "Лада-Гранта" и передвижной медицинский комплекс».

При трудоустройстве специалист получила выплату в размере 750 тысяч рублей.

«Безусловно, это очень хорошая поддержка. Средства помогли нашей семье решить вопрос по ипотеке», – отметила медработник.

Напомним, обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.
В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. Ежегодно более 1500 медработников участвуют в социальных программах.

 

Фото:    

Теги: Медицина

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