В ФАПе села Старое Вечканово работает участница программы «Земский фельдшер»

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Недавно коллектив Исаклинской больницы пополнила Екатерина Алексеева. Специалист окончила Кинель-Черкасское медицинское училище по специальности «Акушерское дело». Сейчас работает в фельдшерско-акушерском пункте села Старое Вечканово.



«Я родилась и выросла в Исаклинском районе. Ещё до обучения работала санитаркой в терапевтическом отделении нашей больницы. Позже освоила специальность акушерки. Рождение детей – большая радость, у меня самой трое деток, – рассказала Екатерина Алексеева. – Сейчас работаю в селе Старое Вечканово. На моем участке более 200 жителей, обслуживаю и соседний населенный пункт – деревню Черная речка. В этом помогает новая "Лада-Гранта" и передвижной медицинский комплекс».



При трудоустройстве специалист получила выплату в размере 750 тысяч рублей.



«Безусловно, это очень хорошая поддержка. Средства помогли нашей семье решить вопрос по ипотеке», – отметила медработник.



Напомним, обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. Ежегодно более 1500 медработников участвуют в социальных программах.

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