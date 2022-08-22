В этом году коллектив Волжской ЦРБ пополнили два участника программы «Земский доктор»

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В этом году коллектив Волжской центральной районной больницы пополнили участники программы «Земский доктор» — врач общей практики Валентина Антонова и врач-педиатр Абдусалом Хушбеков.



Врач общей практики Валентина Антонова ведет прием пациентов в Рождественском отделении Волжской больницы.



«Я более 15 лет работала участковым врачом-терапевтом, 12 лет — врачом по медико-социальной экспертизе. 3 года моей жизни связаны со службой скорой медицинской помощи. С 2019 года до недавнего времени я также преподавала в Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной, — рассказала Валентина Семеновна. — Сельское поселение Рождествено мне очень близко. На правом берегу Волги живет моя дочь со своей семьей, для меня важно жить и работать именно здесь. Компенсационная выплата в размере 1,5 миллиона рублей — отличное подспорье при переезде. Я планирую направить эти средства на покупку дома».



На участке Валентины Антоновны — более 1400 сельчан. Врач выезжает для оказания помощи жителям сел Терновое, Новинки и Шелехметь.



«Валентину Антоновну тепло приняли не только сотрудники отделения, но и пациенты, — отметил главный врач Волжской больницы Сергей Братко. — Необходимо, чтобы сельские территории наравне с городами были охвачены вниманием медицинских работников, и жители своевременно получали необходимую медицинскую помощь. Программа "Земский доктор" помогает эффективно привлекать специалистов нашей отрасли для работы в сельской местности».



Всего в этом году в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона планируется привлечь более 100 врачей и 40 средних медицинских работников.

Фото: минздрав СО