Я нашел ошибку
Главные новости:
Это врач общей практики Валентина Антонова и врач-педиатр Абдусалом Хушбеков.
В этом году коллектив Волжской ЦРБ пополнили два участника программы «Земский доктор»
В Самарской области участники молодежных организаций создали из камня 63-метровый Флаг России.
Триколор из камня: Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции «Цвета России»
Самарцы завоевали две медали.
В Москве завершился мужской турнир по современному пятиборью
Посетители могли не только ознакомиться и сфотографироваться с новейшими образцами современной военной техники, но и примерить на себя экипировку российских военнослужащих.
Форум «Армия 2022» в Самаре завершился, его гостями стали более 21 тысяч человек 
Для удобства горожан работают сразу несколько сервисов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие с поставщиком услуги.
До завершения приема показаний приборов учета ГВС осталось 4 дня 
Им может грозить тюремный срок.
Хулиганы пытались ослепить лазером пилота самолета в небе над Самарой
Военнослужащие, персонал и члены их семей, собравшиеся в актовом зале госпиталя, смогли увидеть цирковую программу «Клоун» посвященную 100-летию Юрия Никулина.
Артисты Росгосцирка выступили  перед участниками специальной операции на Украине в Самарском госпитале 
Его открытие позволит создать в регионе 5 000 новых рабочих мест.
Дмитрий Азаров и Татьяна Бакальчук дали старт строительству логоцентра Wildberries в Самарской области
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.13
-0.83
EUR 59.39
-1.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Полицейские региона приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Государственного флага РФ
27 августа в Тольятти пройдет большой фестиваль «Южный фест»
Музей Рязанова: кинопоказы, встречи, мастер-классы
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В этом году коллектив Волжской ЦРБ пополнили два участника программы «Земский доктор»

22 августа 2022 18:53
72
Это врач общей практики Валентина Антонова и врач-педиатр Абдусалом Хушбеков.

В этом году коллектив Волжской центральной районной больницы пополнили участники программы «Земский доктор» — врач общей практики Валентина Антонова и врач-педиатр Абдусалом Хушбеков.

Врач общей практики Валентина Антонова ведет прием пациентов в Рождественском отделении Волжской больницы.

 «Я более 15 лет работала участковым врачом-терапевтом, 12 лет — врачом по медико-социальной экспертизе. 3 года моей жизни связаны со службой скорой медицинской помощи. С 2019 года до недавнего времени я также преподавала в Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной, — рассказала Валентина Семеновна. — Сельское поселение Рождествено мне очень близко. На правом берегу Волги живет моя дочь со своей семьей, для меня важно жить и работать именно здесь. Компенсационная выплата в размере 1,5 миллиона рублей — отличное подспорье при переезде. Я планирую направить эти средства на покупку дома».

На участке Валентины Антоновны — более 1400 сельчан. Врач выезжает для оказания помощи жителям сел Терновое, Новинки и Шелехметь.

 «Валентину Антоновну тепло приняли не только сотрудники отделения, но и пациенты, — отметил главный врач Волжской больницы Сергей Братко. — Необходимо, чтобы сельские территории наравне с городами были охвачены вниманием медицинских работников, и жители своевременно получали необходимую медицинскую помощь. Программа "Земский доктор" помогает эффективно привлекать специалистов нашей отрасли для работы в сельской местности».

Всего в этом году в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона планируется привлечь более 100 врачей и 40 средних медицинских работников.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Это врач общей практики Валентина Антонова и врач-педиатр Абдусалом Хушбеков.
22 августа 2022  18:53
В этом году коллектив Волжской ЦРБ пополнили два участника программы «Земский доктор»
72
Жители отдаленных уголков губернии, которым требуется экстренная медпомощь, доставляются в областные больницы на воздушном транспорте.
22 августа 2022  16:14
Минздрав СО: вертолет, который помогает
140
По словам специалиста, в темном винограде больше антиоксидантов и флавоноидов, которые защищают организм от последствий неправильного питания.
22 августа 2022  14:55
Диетолог Дианова: виноград темных сортов максимально полезен для здоровья
169
За восемь месяцев текущего года специалисты учреждения выполнили на аппарате почти 2800 исследований.
22 августа 2022  14:47
Ультразвуковое оборудование высокого класса помогает врачам Похвистневской ЦРБ выявлять патологии на ранних стадиях
205
Алкогольные отравления в течение многих лет занимают ведущее место среди бытовых отравлений в нашей стране по абсолютному числу летальных исходов.
22 августа 2022  14:28
Наталья Вехова: "Алкоголь – яд общетоксического действия, который нарушает работу всех органов и систем"
188
В Самаре за сутки заболели 415 человек.
21 августа 2022  15:23
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
572
Самарские медики рассказали, как избежать инсульта на даче
21 августа 2022  12:56
Самарские медики рассказали, как избежать инсульта на даче
567
Новые автомобили помогают медикам оперативно оказывать медицинскую помощь жителям.
20 августа 2022  15:18
Автопарк Безенчукской ЦРБ пополнили 13 машин на базе «Лада-Гранта»
1143
В Самаре за сутки заболели 329 человек.
20 августа 2022  14:22
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
681
Также лучше не употреблять сырую капусту людям с воспалением поджелудочной железы.
19 августа 2022  22:30
Гастроэнтеролог: свежая капуста противопоказана при болезнях желудочно-кишечного тракта
865
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
10779
Весь список
В центре внимания
В Самарской области участники молодежных организаций создали из камня 63-метровый Флаг России.
22 августа 2022  18:46
Триколор из камня: Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции «Цвета России»
89
Среди награждаемых сегодня - работники сферы здравоохранения, энергетики, дорожного хозяйства, строители, представители транспортной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.
22 августа 2022  15:34
В День Государственного флага РФ Дмитрий Азаров вручил награды самарцам, которые помогали восстанавливать экономику и инфраструктуру в Снежном
379
В Самаре организуют муниципальные сельскохозяйственные ярмарки в формате «торговля с автомашин»
22 августа 2022  11:33
В Самаре организуют сельскохозяйственные ярмарки в формате «торговля с автомашин»
224
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Государственного флага России
22 августа 2022  09:35
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Государственного флага России
231
Дмитрий Азаров поздравил работников отрасли с Днем воздушного флота России
21 августа 2022  12:39
Дмитрий Азаров поздравил работников отрасли с Днем воздушного флота России
534
Весь список