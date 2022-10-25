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В этом году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли более 700 тысяч жителей губернии

25 октября 2022 14:45
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Как отмечают специалисты, ранняя диагностика болезней является залогом их успешного лечения.

В этом году диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли более 700 тысяч жителей Самарской области. Профилактические мероприятия помогают предотвращать развитие опасных неинфекционных заболеваний, а также выявлять болезни на ранних стадиях.

Профилактической работе особое внимание уделяется, в том числе в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

Напоминаем, профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

В этом году в процессе диспансеризации было впервые выявлено более 900 случаев злокачественных новообразований, свыше 1700 случаев – сахарного диабета, почти 18000 случаев болезней системы кровообращения, в том числе болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением, ишемические болезни сердца, цереброваскулярные болезни.

Как отмечают специалисты, ранняя диагностика болезней является залогом их успешного лечения.

Почти у 15% граждан, пришедших на диспансеризацию, регистрировались высокие цифры артериального давления, у 12,2% отмечались повышенный уровень холестерина крови, каждый четвертый имел избыточную массу тела или ожирение.

У почти 57 000 человек в возрасте 40 лет и старше врачи отметили высокий (5% и более) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск. Такой показатель риска 5% и более по шкале SCORE соответствует высокому риску инфаркта миокарда или инсульта в ближайшие 10 лет, даже если в настоящее время человек чувствует себя здоровым.

«Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний определяется взаимодействием факторов риска, таких как пол, возраст, уровень артериального давления, показатель общего холестерина крови, наличие факта курения. Факторы риска взаимосвязаны и усиливают действие друг друга. И если у вас есть и повышенное артериальное давление, и высокий холестерин, и вы курите – такая комбинация особенно опасна для мужчин, в возрасте старше 55-60 лет. При этом отказ от курения снижает суммарный сердечно-сосудистый риск в 2 раза. Поэтому, если ваш показатель суммарного риска находится в зоне высокого риска, и если к этому добавляется неблагоприятная наследственность, малоподвижный образ жизни, ожирение – вам немедленно стоит позаботиться о своем здоровье», - подчеркнул главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин.

Все пациенты, у которых по итогам диспансеризации выявлены заболевания, взяты на диспансерное наблюдение, им даны необходимые рекомендации и своевременно назначено лечение.

Медицинские работники настоятельно рекомендуют жителям пройти диспансеризацию. Для этого необходимо обратиться по телефону своей поликлиники и записаться на удобное время. Также доступна дистанционная запись на диспансеризацию посредством портала Госуслуги. Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе.

 

Фото:   ru.freepik.com

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