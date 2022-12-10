В этом году более 446 тысяч юных жителей региона прошли профилактические медосмотры

106

В этом году более 446 тысяч юных жителей региона прошли профилактические осмотры в поликлиниках, детских садах и школах. Это комплексное медицинское обследование, необходимое для оценки состояния здоровья ребенка и выявления заболеваний на ранней стадии их развития.



«Профилактическое обследование ребенка включает осмотр врачами разных специальностей, а также комплекс анализов и исследований — программа мероприятий различается в зависимости от возраста и пола пациента, — рассказала главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, заместитель главного врача Самарской городской клинической поликлиники № 15 Светлана Александровна Пыркова. — Детские профилактические осмотры — плановое мероприятие, которое проводится ежегодно. Эффективность обследования напрямую зависит от его регулярности, потому важно проходить его в установленные сроки. В некоторых случаях диспансеризация строго обязательна — например, ребенок должен пройти комплекс обследований перед поступлением в детский сад и школу, или после окончания школы».



Задачи профилактического медицинского осмотра:

— оценка физического и нервно-психического развития ребенка;

— оценка группы здоровья и физкультурной группы ребёнка;

— профилактика болезней;

— выявление предрасположенности к заболеваниям;

— выявление возможных патологий.



«Если ребёнок не посещает детский сад или школу, на профилактический медицинский осмотр его пригласят специалисты участковой службы — медицинская сестра или врач-педиатр. Также ребёнок может пройти обследование, самостоятельно обратившись на приём к участковому врачу-педиатру, на основании информированного согласия, которое оформляет законный представитель ребёнка. Если же ребёнок посещает образовательную организацию, она имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, медосмотр проводится ежегодно в соответствии с календарным планом», — пояснила главный внештатный специалист.



Как отмечают специалисты, наиболее часто по итогам профосмотров у детей выявляются заболевания глаз, эндокринной системы и опорно-двигательного аппарата. Целью профилактических осмотров также является разработка индивидуальной траектории оздоровления ребенка с учетом физиологического развития, определение группы здоровья, определение группы для занятия физкультурой и спортом.



«Пользу профилактических осмотров невозможно переоценить, и проходить их нужно регулярно, а не от случая к случаю или тогда, когда симптомы каких-либо заболеваний становятся очевидными. Как известно, предупредить развитие заболевания проще, чем лечить его. К тому регулярные профосмотры приучают ребенка к мысли, что забота о здоровье должна быть систематической, а это очень важно для формирования правильного отношения к своему здоровью во взрослой жизни», — отметила Светлана Пыркова.

Фото: минздрав СО