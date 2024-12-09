В этом году более 1,4 млн жителей региона проверили свое здоровье

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Профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию, включая углубленную, за 11 месяцев 2024 года прошли более 1 млн 420 тысяч жителей Самарской области старше 18 лет. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество тех, кто решил проверить свое здоровье выросло почти на 220 тысяч.



Впервые в 2024 году 220 тысяч мужчин и женщин в возрасте 18-49 лет смогли дополнительно пройти оценку своего репродуктивного здоровья.



В процессе диспансеризации у жителей впервые были выявлены 138062 хронических заболеваний. Раннее выявление позволяет своевременно назначать лечение.



Таким образом заболевания, о которых пациенты ранее не знали, выявляются почти у каждого 10 жителя, прошедшего диспансеризацию.



Впервые диагностированы хронические неинфекционные заболевания:

болезни системы кровообращения – 41189 случаев

злокачественные новообразования – 2693 случаев. Более 70% всех онкологических заболеваний выявлены на ранних стадиях.

сахарный диабет – 4619 случаев

хронические заболевания органов дыхания – 6161 случаев

болезни органов пищеварения – 14145 случаев.

Все пациенты с выявленными заболеваниями взяты на диспансерное наблюдение.



Почти у 960 тысяч жителей выявили факторы риска развития хронических заболеваний:

избыточная масса тела и ожирение

курение

нерациональное питание

повышенный уровень холестерина и сахара в крови

недостаточная физическая активность.



«Профилактическое направление в здравоохранении справедливо выходит на первый план. Цель диспансеризации – вовремя выявить опасные заболевания и их предвестников, чтобы медработники смогли оказать пациенту эффективную помощь. В 2025 году 70% жителей будут охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией. Кроме того, более 420 тысяч дополнительно пройдут диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья. Мы приглашаем на диспансеризацию всех. В том числе, призываем и работодателей активно взаимодействовать с медицинскими организациями для проведения профосмотров в медучреждениях в определенное время или выездов медиков на предприятия», - рассказала руководитель первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний Элла Малютина.



Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

Фото: минздрав СО