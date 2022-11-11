В эндоскопическое отделение Самарского онкодиспансера в этом году поступило новое современное оборудование

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В эндоскопическое отделение Самарского областного клинического онкологического диспансера в рамках национального проекта «Здравоохранение» в этом году поступило новое современное оборудование. Всего с 2019 года в отделение поставлено более 20 единиц современной медтехники для диагностики и лечения заболеваний желудочно- кишечного тракта.



Как отмечают специалисты, колоректальный рак остается вторым по распространенности видом онкологических заболеваний в Самарской области. Ежегодно свыше 1800 жителей региона сталкиваются с этим диагнозом впервые.

Начальная стадия колоректального рака практически не имеет симптомов.



Наиболее частыми симптомами при возникновении опухоли толстой кишки являются нарушения функции кишечника (диарея или запор), дискомфорт и ощущение переполненности кишечника, выделения с примесью крови из прямой кишки, общая слабость, повышенная утомляемость. При подобных симптомах необходимо обратиться к врачу в поликлинику.



В диагностике колоректального рака золотым стандартом признана колоноскопия (видеоколоноскопия) - эндоскопическое исследование толстой кишки и терминального отдела подвздошной кишки при помощи специального гибкого эндоскопа. Она дает возможность обнаружить патологические очаги, и при подозрениях взять у пациента биопсию для верификации выявленных образований. Ежедневно в областном онкодиспаснере колонскопию проходит более 40 пациентов.



«Основную группу пациентов, которые обследуются в эндоскопическом отделении нашего диспансера по поводу заболеваний кишечника составляют жители от 60 лет и старше, на их долю всегда приходилось до 90% случаев заболеваний. Однако сейчас колоректальный рак стал молодеть, и в последние годы все чаще принимаем пациентов от 40 до 50 лет. Надо заботиться о себе вне зависимости от возраста, не пренебрегать симптомами неблагополучия кишечника, вовремя обследоваться у врачей. Своевременно выявленный колоректальный рак излечим в 90 % случаев», - рассказала заведующая отделением эндоскопии областного онкодиспансера Ирина Круглова.



С помощью новейшего эндоскопического оборудования в диспансере также регулярно проводятся процедуры полипэктомии – операции по удалению полипов кишечника. При длительном существовании внутри органа клетки полипа могут становиться злокачественными. В среднем каждый пятый полип перерождается в злокачественную опухоль. Такие операции позволяют спасать пациентов от возможного заболевания раком кишечника вследствие перерождения полипов.



Борьба с онкологическими заболеваниями — важнейшее направление национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, профилактике, раннему выявлению, лечению онкологических заболеваний, а также совершенствованию материально-технической базы медицинских учреждений. С целью проведения высокоточных исследований и ранней диагностики в рамках нацпроекта с 2019 года в диспансер поставлено более 150 единиц современной медицинской техники.

Фото: минздрав СО