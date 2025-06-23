В Челно-Вершинском районе завершаются ремонтные работы в медицинских учреждениях

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В Челно-Вершинском районе активно ведутся работы по модернизации медицинских учреждений. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и дополнительно выделенным средствам из областного бюджета по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В настоящее время завершаются ремонтные работы пристроя к поликлинике и кровли основного корпуса Челно-Вершинской центральной районной больницы. На время работ медицинская помощь пациентам оказывается в другом корпусе, что позволяет не прерывать работу учреждения.

«Проведённые меры создадут комфортные условия и улучшат качество оказания медицинской помощи для наших пациентов», — подчеркнула главный врач Челно-Вершинской ЦРБ Валентина Иванова. - Параллельно в селе Новое Аделяково улучшаются условия в местном фельдшерско-акушерском пункте. В здании проводятся внутренние отделочные работы, после завершения которых порядка 400 жителей деревни будут получать необходимую медпомощь в комфортных условиях. На данный момент медицинская помощь оказывается в мобильном ФАПе, а фельдшер осуществляет выезды на дом к пациентам. Завершить работы планируется к августу текущего года".

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Ранее современный ФАП был возведен в селе Чистовка. В этом году запланированы частичный ремонт здания Челно-Вершинской ЦРБ и возведение современного ФАПа в селе Новое Эштебенькино.