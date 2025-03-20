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В Большечерниговскую ЦРБ поступило новое диагностическое оборудование – колоноскоп

20 марта 2025 15:47
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Оснащение медучреждений современным оборудованием позволяет улучшить качество медицинской помощи и профилактику онкологических заболеваний.

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Большечерниговскую центральную районную больницу поступило новое диагностическое оборудование – колоноскоп. Оснащение медучреждений современным оборудованием позволяет улучшить качество медицинской помощи и профилактику онкологических заболеваний.

«Мы только начали использовать новое оборудование и уже провели первые исследования. Ранее пациенты ездили в другие медицинские учреждения для прохождения подобных обследований, но теперь местные жители будут получать необходимую диагностическую помощь рядом с домом. Это значительно упрощает процесс», - рассказала главный врач Большечерниговской ЦРБ Татьяна Бобошко.

Колоноскопия – это современный метод диагностики, который незаменим при подозрении на заболевания кишечника. Процедура назначается при вздутии живота, беспричинной потери веса и регулярных болей в области живота. Кроме того, колоноскопия играет важную роль в раннем выявлении рака толстой кишки. С
помощью этого метода можно выявить новообразования, воспалительные процессы, определить источник кровотечения, удалить инородные тела, а также взять образцы тканей для дальнейшего гистологического анализа.

«Самое главное преимущество нового колоноскопа в том, что изображение с камеры передается на монитор в режиме реального времени, что позволяет специалисту детально изучить состояние тканей. Мы обследуем пациентов в рамках скрининга колоректального рака, проводим контрольные исследования при уже установленном диагнозе, а также перед проведением операций. Наши пациенты спокойно переносят процедуру. На данный момент ни у кого из обследованных патологий не обнаружено», - отметила врач-эндоскопист Лилия Савельева.

Борьба с онкологическими заболеваниями — важнейшее направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи ведется при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

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