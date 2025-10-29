Я нашел ошибку
Автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.
В больнице Новокуйбышевска на новых автомобилях совершено более 8 тысяч выездов за 8 месяцев
4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.
Почтовые отделения региона изменят график работы в День народного единства
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.
В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате
В случае обильного таяния снега городские службы задействуют технику для откачки талых вод, в том числе три новые машины.
В Самаре проверили готовность спецтехники к своевременной уборке снега
Во всех соревнованиях подсчитывается командный зачет, в многоборье ГТО - командный и личный.
Жителей Самарской области от 60 и старше приглашают на фестиваль ГТО
На сцене Самарского театра драмы пройдут показы спектаклей «Черная бурка» по пьесе Георгия Хугаева и «Иванов» по пьесе Антона Чехова.
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
По данному факту проводится проверка.
В ИК-3 УФСИН СО предотвращена попытка передачи запрещённых предметов
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 30 октября местами в Самарской области ожидается туман
В больнице Новокуйбышевска на новых автомобилях совершено более 8 тысяч выездов за 8 месяцев

29 октября 2025 15:20
50
Автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.

В феврале текущего года в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.

«За 8 месяцев на машинах выполнено более 8 тысяч выездов. Автомобили активно используются для транспортировки пациентов в медицинские организации с целью проведения диагностических исследований, консультаций и госпитализации, а также оказания помощи маломобильным жителям. Среди пациентов, доставка которых осуществляется транспортом: беременные, несовершеннолетние, маломобильные жители города, люди серебряного возраста, участники специальной военной операций и другие жители», - отметил главный врач больницы Алексей Башаев.

За последние три года в Новокуйбышевскую больницу поступили 10 новых автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи. Среди них — 8 машин Lada Granta и 2 специализированных автомобиля медицинской службы.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта"Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе «ГАЗ Соболь».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

