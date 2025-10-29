В больнице Новокуйбышевска на новых автомобилях совершено более 8 тысяч выездов за 8 месяцев

50

В феврале текущего года в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.

«За 8 месяцев на машинах выполнено более 8 тысяч выездов. Автомобили активно используются для транспортировки пациентов в медицинские организации с целью проведения диагностических исследований, консультаций и госпитализации, а также оказания помощи маломобильным жителям. Среди пациентов, доставка которых осуществляется транспортом: беременные, несовершеннолетние, маломобильные жители города, люди серебряного возраста, участники специальной военной операций и другие жители», - отметил главный врач больницы Алексей Башаев.

За последние три года в Новокуйбышевскую больницу поступили 10 новых автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи. Среди них — 8 машин Lada Granta и 2 специализированных автомобиля медицинской службы.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта"Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе «ГАЗ Соболь».

Фото: минздрав СО