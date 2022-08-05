Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре планируют отменить маршрутки №247, №297 и №266
В Самаре планируют отменить маршрутки №247, №297 и №266
Встреча Путина и Эрдогана в Сочи продлилась более четырёх часов
В Самаре в 2022 году отремонтируют 26 светофоров
В Самаре в 2022 году отремонтируют 26 светофоров
Путин запретил сделки с представителями недружественных стран в ряде компаний
Путин запретил сделки с представителями недружественных стран в ряде компаний
На «Воронежских озерах» в Самаре приступили к возведению сухого фонтана
На «Воронежских озерах» в Самаре приступили к возведению сухого фонтана
Выпуск электронных закладных по ипотеке в России увеличился в девять раз
Выпуск электронных закладных по ипотеке в России увеличился в девять раз
Российская «Додо Пицца» продала подразделение в Великобритании
Российская «Додо Пицца» продала подразделение в Великобритании
В Самарской области ищут женщину с 7-летним сыном
В Самарской области ищут женщину с 7-летним сыном
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.26
0.02
EUR 61.09
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Куйбышевская ЖД приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
Самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"!
Расписание показов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ближайшие дни в губернии ожидается жаркая погода:  рекомендациях главного кардиолога

5 августа 2022 16:25
200
Важно напомнить, что в жару увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

В ближайшие дни в Самарской области ожидается жаркая погода. Призываем всех жителей региона — особенно людей с хроническими заболеваниями — соблюдать простые правила, которые помогут уберечь здоровье.

Напоминаем о рекомендациях главного кардиолога.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В П.Полякова Дмитрий Викторович Дупляков:

- Важно напомнить, что в жару увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

В группе риска ухудшения здоровья при высокой температуре воздуха находятся люди, страдающие артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий.

При повышении температуры воздуха до 30°С потоотделение усиливается в 4-5 раз, что способствует увеличению частоты сердечных сокращений, повышению артериального давления, отекам ног, возрастает вероятность образования тромбов.

В связи с этим возрастает риск развития гипертонического криза, инфаркта миокарда, инсульта.

Чтобы обезопасить себя, необходимо придерживаться следующих правил:
1. Соблюдать режим труда и отдыха на открытом пространстве: 30-40 минут работы должны чередоваться с 15-20 минут отдыха. Находиться на улице в жаркую погоду лучше всего утром до 11.00 и вечером после 16.00. Обязательно надевать головной убор.

2. Исключительно важно соблюдать в жаркие дни питьевой режим – пить не менее 1,5 – 2,5 литров жидкости (пациентам с сердечной недостаточностью необходимо посоветоваться с врачом). Утолять жажду предпочтительнее прохладными (но не холодными!) напитками: водой (лучше столовой минеральной), зеленым чаем, отваром мяты, соком.

3. Рекомендуется скорректировать рацион питания (объем пищи должен быть меньше), перенести основной прием пищи на вечерние часы с потреблением на завтрак – 35%, на обед -25%, на ужин – 40% суточного рациона. Продукты должны быть легкими. Необходимо отказаться от жирных, тяжело перевариваемых блюд, от острой, соленой пищи. Основу рациона должны составлять овощи и фрукты, богатые жидкостью, клетчаткой, витаминами и минералами, кисломолочные продукты, творог, орехи.

4. Важно знать, что при температуре окружающей среды больше 25 градусов по Цельсию противопоказаны: тяжелый физический труд, лечебный массаж, тепловые физиопроцедуры, занятия оздоровительной физкультурой, так как это приводит к дополнительной нагрузке на сердечно - сосудистую систему.

5. Особенно осторожными должны быть люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе после недавно перенесенных инфаркта миокарда, инсульта, тромбоэмболии, люди, имеющие фибрилляцию предсердий, механические протезы клапанов сердца. В связи с повышением риска тромбообразования очень важно самостоятельно не отменять препараты, разжижающие кровь, которые были назначены лечащим врачом. Очень важно соблюдать режим приема и дозирования данных препаратов, самостоятельно не заменять препараты без согласования с врачом. Это поможет снизить риск неблагоприятных последствий.

Людям, страдающим артериальной гипертонией, необходимо ежедневно контролировать свое артериальное давление даже при хорошем самочувствии, четко принимать препараты антигипертензивной терапии, своевременно принимать меры при повышении артериального давления.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Важно напомнить, что в жару увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
5 августа 2022  16:25
В ближайшие дни в губернии ожидается жаркая погода:  рекомендациях главного кардиолога
200
Крыжовник будет полезен при анемии и проблемах с пищеварением, а также имеет свойства антидепрессанта и антивирусного средства.
4 августа 2022  21:17
Нутрициолог: одной из самых полезных ягод, которую можно вырастить в огороде, является крыжовник
852
Самарские онкологи единственные, кто использует данный метод оперативного лечения на территории ПФО.
4 августа 2022  17:33
Специалисты Самарского онкодиспансера применяют уникальный метод лечения пациенток с раком эндометрия
699
В течение нескольких дней эксперты знакомились с работой медучреждений области.
4 августа 2022  15:58
Эксперты федерального медицинского центра радиологии оценили уровень онкологической службы региона
520
Армен Бенян рассказал о том, как реализуется нацпроект «Здравоохранение», какие новые объекты откроются в ближайшем будущем, и на что в первую очередь, нацелены усилия врачей. 
4 августа 2022  15:34
Армен Бенян: «Самарская область получит рекордное количество медоборудования за все время реализации нацпроекта»
623
Ключи от 30 автомобилей врачам районных больниц передал губернатор Дмитрий Азаров.
4 августа 2022  15:21
Дмитрий Азаров передал районным больницам новые машины для оказания неотложной помощи
602
В этом году обследования на новой медтехнике прошли более 500 пациентов.
4 августа 2022  14:45
Специалисты Шигонской ЦРБ выполняют высокоточную диагностику на новом аппарате УЗИ
491
По ее словам, помимо головной боли сыр может спровоцировать сильное сердцебиение, приливы потливости, боль в сердце, дрожание конечностей и другие симптомы.
3 августа 2022  18:05
Эндокринолог: злоупотребление сыром может вызвать головную боль
731
В Самарской городской больнице № 10 ведется работа по подготовке  Центра амбулаторной онкологической помощи.
3 августа 2022  14:57
Более 20 000 жителей региона получили помощь в центрах амбулаторной онкологической помощи в этом году
722
Втамин D, магний и омегу-3 необходимо принимать круглый год.
2 августа 2022  23:34
Терапевт назвала необходимые для приема в течение года витамины
804
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
10233
Весь список
В центре внимания
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
4 августа 2022  13:47
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
844
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
3 августа 2022  13:41
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
674
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
885
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
31 июля 2022  13:52
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
1107
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
30 июля 2022  13:40
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
1237
Весь список