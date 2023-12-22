В 6 отдаленных селах Приволжского района созданы новые условия для оказания медпомощи

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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в селе Спасское возвели новый фельдшерско-акушерский пункт. В модульном здании будут получать первичную, а при необходимости — неотложную и экстренную — помощь более 700 жителей.



Сейчас подразделение готовят к открытию. В ближайшее время поступят мебель и медоборудование.



«Спасское – одно из крупнейших сел Приволжского района. Раньше помощь оказывалась в приспособленном помещении, — рассказал главный врач Приволжской районной больницы Антон Денчик. — Сейчас благодаря нацпроекту возвели современный модульный ФАП. Прием пациентов в нем продолжат вести два медработника, в том числе молодой специалист, участник программы "Земский фельдшер"».



Благодаря нацпроекту обновлены и другие объекты инфраструктуры района:



в поселке Томанский в 2021 году также возвели модульный фельдшерско-акушерский пункт,



в ФАПах сел Федоровка, Кашпир и Степняки, врачебной амбулатории села Обшаровка выполнен капитальный ремонт.



Также обновлены часть помещений районной поликлиники.