В 36 поликлиниках региона работают кабинеты медико-психологического консультирования

157

В настоящее время в 36 поликлиниках Самарской области работают кабинеты медико-психологического консультирования. Медицинские психологи помогают восстановить эмоциональное здоровье и взрослым, и детям.



Какие простые правила жизни помогут сохранить душевный комфорт рассказывает главный внештатный медицинский психолог министерства здравоохранения Самарской области, профессор кафедры общей и клинической психологии СамГМУ Ольга Ковшова:



"Простые правила, которые помогут достичь эмоционального здоровья - душевного комфорта и повысят психический ресурс:

- Сбалансированное питание.

- Четкое распределение времени на работу и отдых. Планирование рабочего дня в ежедневнике.

- Сон полноценный, а иногда – столько, сколько хочется и еще немножко.

- Двигательная активность и спорт - начинаем с 3 000 и доводим до 10 000 шагов в день.

- Водные процедуры, закаливание, баня.

- Общение с людьми, которым Вы нужны, которые Вас любят, ценят, поддержат в любой ситуации.

- Общение с природой: лес, поле, огород и животными - кошками, собаками.

- Хотя бы кратковременный отпуск, особенно в теплых краях в приятной компании или в одиночестве.

- Приятный домашний уют: горячий шоколад, пушистый плед, удобное кресло и старая любимая книжка (лучше детская).

- Медитация и аутотренинг перед сном или в удобное время".

Фото: минздрав СО