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В 2022 году коллектив Сызранской центральной городской и районной больницы пополнили 63 новых сотрудника

13 января 2023 14:49
128
Большая поддержка для специалистов, решивших связать свою жизнь с Сызранским районом, — программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Целевое обучение, «подъемные», предоставление жилья и другие меры социальной поддержки помогают привлекать специалистов в медицинские подразделения правобережья Волги. В 2022 году коллектив Сызранской центральной городской и районной больницы пополнили 63 новых сотрудника — врачи и средние медицинские работники.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации, обеспечению медучреждений необходимыми кадрами.

Специалисты из других регионов России и стран, выпускники вузов и колледжей при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям получают выплату в размере 200 тысяч рублей. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались 30 новых сотрудников Сызранской центральной городской и районной больницы.

Участковый врач-терапевт Ксения Годяева переехала в Сызрань из Тюменской области. Сейчас Ксения Сергеевна ведет прием пациентов в поликлиническом отделении №2.

 «Наша семья приняла решение о переезде в Сызрань в 2022 году. В августе я уже приступила к работе в поликлинике, — рассказала Ксения Сергеевна. — При трудоустройстве сразу получила 200 тысяч "подъемных" как врач востребованной специальности. Также отдел кадров предложил принять участие в муниципальной программе, по условиям которой я получила единовременное пособие в 1 миллион рублей на приобретение жилья в городе Сызрань. Мне нравится здесь жить и помогать людям».

Большая поддержка для специалистов, решивших связать свою жизнь с Сызранским районом, — программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При трудоустройстве в сельскую местность врачи могут получить единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллион рублей, фельдшеры — 500 тысяч рублей. При трудоустройстве в отдаленных районах губернии сумма выплат для врачей составляет 1,5 миллиона рублей, для фельдшеров – 750 тысяч рублей.

 «Помимо федеральных программ с региональным о софинансированием и областных мер социальной поддержки, мы совместно с администрацией городского округа Сызрань реализуем дополнительные меры для привлечения медицинских работников. Действуем адресно — при необходимости помогаем с трудоустройством членов семьи, определением детей в образовательные учреждения, предоставляем выплаты, — отметила главный врач учреждения Вера Лиходедова. — В Сызрани реализуется муниципальная программа, направленная на создание благоприятных условий для привлечения медицинских работников в городской округ. В соответствии с ней новым сотрудникам предоставляются единовременные выплаты на приобретение жилья, выплаты для компенсации аренды. В 2023 году планируем активно продолжить привлечение новых специалистов прежде всего в первичное звено здравоохранения — поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики».

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
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