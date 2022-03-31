В 2021 году детские кардиохирурги Самары прооперировали 263 ребенка

Я нашел ошибку
Главные новости:
Суперяхта прибыла с Сейшел.
Одна из самых больших в мире яхт, принадлежащая попавшему под санкции Мордашову, прибыла во Владивосток
Мастер-классы организованы в рамках подготовки к IV Самарскому областному конкурсу буктрейлеров «Мистер Букер».
В СОУНБ расскажут о секретах мобильной съемки и технике создания анимации
Героем первой встречи со зрителями стал молодой артист Аркадий Ахметов, перед спектаклем он исполнил под гитару любимые песни, рассказал о своем творчестве и ответил на вопросы.
В Самарском академическом театре драмы стартовал новый проект «Между первым и вторым»
Ориентировочное время окончания ограничения движения 13.00, 1 апреля.
На участке с 58 км по 70 км трассы М-5 «Урал» (подъезд к г. Оренбург) будет ограничено движение
Сейчас в Самарской области сохранены все льготные программы кредитования для бизнеса, так же действуют и налоговые льготы.
Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал, как правительство готово помогать бизнесменам
При движении в тумане необходимо придерживаться правой стороны, и ни в коем случае не совершать обгон по встречной полосе.
В Самарской области ожидается туман
Переход на оплату в рублях президент назвал важным шагом к экономическому суверенитету и анонсировал дальнейший рост доли расчетов в отечественной валюте.
Путин рассказал, как Европа будет покупать российский газ
В рамках визита он ознакомился со структурными подразделениями стоматологической поликлиники.
Армен Бенян посетил Самарскую стоматологическую поликлинику №2
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.09
-2.19
EUR 93.7
-2.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В 2021 году детские кардиохирурги Самары прооперировали 263 ребенка

31 марта 2022 19:15
179
Качество жизни маленьких пациентов напрямую зависит от того, как скоро поставлен диагноз и определена тактика их дальнейшего ведения.

В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В.П. Полякова выполняют операции детям с врожденным пороком сердца, нарушениями сердечного ритма, повышенным артериальным давлением и другими патологиями, начиная с рождения. В 2021 году детские кардиохирурги прооперировали 263 ребенка.

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются одной из наиболее распространенных проблем со здоровьем. Дети – не исключение. По словам руководителя центра детской кардиохирургии и кардиоревматологии областного кардиодиспансера им. В.П.Полякова, главного внештатного детского кардиолога министерства здравоохранения Самарской области Антона Авраменко, качество жизни маленьких пациентов напрямую зависит от того, как скоро поставлен диагноз и определена тактика их дальнейшего ведения. К сожалению, чем запущеннее патологический процесс, тем более длительным окажется лечение.

«Принципиально важным во всех без исключения случаях является максимально раннее выявление заболеваний для скорейшего начала специфического медикаментозного или хирургического лечения. Для этого существуют регулярные профилактические осмотры несовершеннолетних с обязательной электрокардиографией в возрасте 12 месяцев, а далее – в шесть, пятнадцать и семнадцать лет. Ультразвуковые исследования сердца проводятся в возрасте одного месяца, одного года и шести лет. Контроль артериального давления осуществляется детям старше трех лет, - отмечает Антон Алексеевич. - Электрокардиография и эхокардиография – доступные, безболезненные и безопасные способы оценки состояния и работы сердца. В сочетании с другими методами они позволяют врачам-педиатрам и детским кардиологам заподозрить наличие тех или иных проблем. Будьте внимательны к своим близким, не забывайте о профилактических осмотрах и обязательно следуйте рекомендациям лечащего врача».

Специалисты советуют не забывать о признаках, которые должны насторожить родителей: снижение аппетита, отсутствие или выраженное снижение прибавки массы тела у грудных детей, учащенное дыхание, синюшность кожных покровов. При наличии симптомов необходима консультация врача.

В 2021 году в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере прооперированы 263 ребенка. Операции на сердце выполнены 27 новорожденным, 111 детям в возрасте от 1 до 11 месяцев, 42 – пациентам 1-3 лет и 77 хирургических вмешательств у детей 3-18 лет. Хирургическое лечение при нарушениях ритма сердца получили 30 детей. С применением рентгенэндоваскулярных технологий выполнено 52 операции.

 

Фото:    департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В рамках визита он ознакомился со структурными подразделениями стоматологической поликлиники.
31 марта 2022  19:23
Армен Бенян посетил Самарскую стоматологическую поликлинику №2
176
Качество жизни маленьких пациентов напрямую зависит от того, как скоро поставлен диагноз и определена тактика их дальнейшего ведения.
31 марта 2022  19:15
В 2021 году детские кардиохирурги Самары прооперировали 263 ребенка
179
Отечественные латекс и реагенты.
31 марта 2022  16:14
Самарский завод медицинских изделий нашел замену импортному сырью
224
В среднем пациент получает 6-7 наименований лекарственных препаратов.
30 марта 2022  17:27
Более 16 тысяч жителей губернии с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают бесплатные лекарства
641
Армен Бенян поручил молодежному министру  в ближайшее время подготовить предложения по реализации совместных проектов.
30 марта 2022  15:48
Армен Бенян встретился с молодежным министром здравоохранения
517
В России ожидается резкий рост заболеваемости ВИЧ
30 марта 2022  11:45
В России ожидается резкий рост заболеваемости ВИЧ
381
Самарский завод “Озон” покроет ажиотажный спрос на лекарства от болезней щитовидной железы
30 марта 2022  10:00
Самарский завод “Озон” покроет ажиотажный спрос на лекарства от болезней щитовидной железы
390
На оперативном совещании обсудили подготовку Самарской области к посевной
29 марта 2022  13:53
На оперативном совещании обсудили подготовку Самарской области к посевной
695
самарский губернатор обвинил аптеки в повышении цен на лекарства на четверть
29 марта 2022  10:46
Самарский губернатор обвинил аптеки в повышении цен на лекарства на четверть
557
Наиболее эффективной тактикой лечения инфаркта миокарда в остром периоде в настоящее время является стентирование – малоинвазивная и высокотехнологичная операция.
28 марта 2022  21:45
В отделении сердечно-сосудистой хирургии больницы им. Баныкина за год выполнено более 3500 операций
1257
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
6177
Весь список
  • Консультант плюс
В центре внимания
 Михаил Мишустин подписал постановление от 30.03.2022 № 512 об изменении сроков уплаты УСН для отдельных отраслей.
31 марта 2022  17:22
Налоговая служба информирует об изменении сроков уплаты УСН в 2022 году
218
Сенатор Андрей Кислов наградил и вручил подарки лауреатам и участникам конкурса детских рисунков, организованного по инициативе Совета Федерации.
31 марта 2022  17:15
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
204
В Самарской области с 15 апреля вводят особый противопожарный режим
31 марта 2022  13:34
В Самарской области с 15 апреля вводят особый противопожарный режим
267
Нужен четкий антикризисный план: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия Самараавтожгут
29 марта 2022  14:00
«Нужен четкий антикризисный план»: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия «Самараавтожгут»
1032
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
29 марта 2022  12:38
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
576
Весь список