В 2021 году детские кардиохирурги Самары прооперировали 263 ребенка

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В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В.П. Полякова выполняют операции детям с врожденным пороком сердца, нарушениями сердечного ритма, повышенным артериальным давлением и другими патологиями, начиная с рождения. В 2021 году детские кардиохирурги прооперировали 263 ребенка.



Заболевания сердечно-сосудистой системы являются одной из наиболее распространенных проблем со здоровьем. Дети – не исключение. По словам руководителя центра детской кардиохирургии и кардиоревматологии областного кардиодиспансера им. В.П.Полякова, главного внештатного детского кардиолога министерства здравоохранения Самарской области Антона Авраменко, качество жизни маленьких пациентов напрямую зависит от того, как скоро поставлен диагноз и определена тактика их дальнейшего ведения. К сожалению, чем запущеннее патологический процесс, тем более длительным окажется лечение.



«Принципиально важным во всех без исключения случаях является максимально раннее выявление заболеваний для скорейшего начала специфического медикаментозного или хирургического лечения. Для этого существуют регулярные профилактические осмотры несовершеннолетних с обязательной электрокардиографией в возрасте 12 месяцев, а далее – в шесть, пятнадцать и семнадцать лет. Ультразвуковые исследования сердца проводятся в возрасте одного месяца, одного года и шести лет. Контроль артериального давления осуществляется детям старше трех лет, - отмечает Антон Алексеевич. - Электрокардиография и эхокардиография – доступные, безболезненные и безопасные способы оценки состояния и работы сердца. В сочетании с другими методами они позволяют врачам-педиатрам и детским кардиологам заподозрить наличие тех или иных проблем. Будьте внимательны к своим близким, не забывайте о профилактических осмотрах и обязательно следуйте рекомендациям лечащего врача».



Специалисты советуют не забывать о признаках, которые должны насторожить родителей: снижение аппетита, отсутствие или выраженное снижение прибавки массы тела у грудных детей, учащенное дыхание, синюшность кожных покровов. При наличии симптомов необходима консультация врача.



В 2021 году в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере прооперированы 263 ребенка. Операции на сердце выполнены 27 новорожденным, 111 детям в возрасте от 1 до 11 месяцев, 42 – пациентам 1-3 лет и 77 хирургических вмешательств у детей 3-18 лет. Хирургическое лечение при нарушениях ритма сердца получили 30 детей. С применением рентгенэндоваскулярных технологий выполнено 52 операции.

Фото: департамент информационной политики СО