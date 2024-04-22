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Уже год в Сызрани работает Центр сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии

22 апреля 2024 14:08
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Почти 1500 пролеченных пациентов: специалисты подвели итоги работы за год Центра сердечно-сосудистой хирургии в Сызрани.

Уже год в Сызрани работает подразделение Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова - Центр сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии. Подразделение располагается на базе Сызранской центральной городской и районной больницы.

Ранее пациенты, которым требовалась экстренная и плановая помощь при инфаркте миокарда, нестабильной стенокардии, при ишемической болезни сердца, а также для выполнения чрескожных коронарных вмешательств, направлялись в стационары Тольятти и Самары.

Благодаря открытию специализированного центра в Сызрани помощь стала доступнее для 230 тысяч жителей правобережья Волги. Пациенты получают высококлассную специализированную медицинскую помощь в течение «золотого часа».

Врачи работают на современной ангиографической установке. Также поставлено всё необходимое операционное оборудование.

За год в отделении эндоваскулярной хирургии выполнены:
 530 стентирований коронарных артерий, из которых 94 плановые
 более 1000 коронарографий
 помощь оказана 1078 пациентам

в отделении сердечно-сосудистой хирургии:
пролечено 300 больных
выполнено 199 операций.

Врачи освоили новые виды оперативных вмешательств и уверенно применяют их.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. Активная работа по укреплению системы здравоохранения в Самарской области проводится при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Сызрань

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