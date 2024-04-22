Уже год в Сызрани работает Центр сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии

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Уже год в Сызрани работает подразделение Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова - Центр сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии. Подразделение располагается на базе Сызранской центральной городской и районной больницы.



Ранее пациенты, которым требовалась экстренная и плановая помощь при инфаркте миокарда, нестабильной стенокардии, при ишемической болезни сердца, а также для выполнения чрескожных коронарных вмешательств, направлялись в стационары Тольятти и Самары.



Благодаря открытию специализированного центра в Сызрани помощь стала доступнее для 230 тысяч жителей правобережья Волги. Пациенты получают высококлассную специализированную медицинскую помощь в течение «золотого часа».



Врачи работают на современной ангиографической установке. Также поставлено всё необходимое операционное оборудование.



За год в отделении эндоваскулярной хирургии выполнены:

530 стентирований коронарных артерий, из которых 94 плановые

более 1000 коронарографий

помощь оказана 1078 пациентам



в отделении сердечно-сосудистой хирургии:

пролечено 300 больных

выполнено 199 операций.



Врачи освоили новые виды оперативных вмешательств и уверенно применяют их.



Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. Активная работа по укреплению системы здравоохранения в Самарской области проводится при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: минздрав СО