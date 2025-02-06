Ученые СамГМУ получили патент на новое противогрибковое средство на основе шалфея

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Ученые Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) получили патент на фармацевтический продукт, направленный на борьбу со Scopulariopsis brevicaulis — паразитическим грибком, возбудителем скопуляриопсиоза у человека.

Группа ученых в составе аспиранта Института фармации СамГМУ Никиты Егорова, заведующего кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии Владимира Куркина, доцента кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии Виталия Рыжова, директора НОПЦ генетических и лабораторных технологий СамГМУ Артема Лямина, заведующего лабораторией молекулярной патологии НОПЦ генетических и лабораторных технологи Андрея Козлова установили и доказали противогрибковую эффективность экстракта из листьев шалфея в качестве противогрибкового средства в отношении Scopulariopsis brevicaulis.

«Скопуляриопсиоз — это заболевание, при котором представителями рода Scopulariopsis в первую очередь поражаются ногтевые пластины и кожные покровы. Характеризуется потемнением, утолщением и отслоением ногтевой пластины, покраснением и зудом кожных покровов, также болезненностью и неприятным «чесночным» запахом, — комментирует Никита Егоров. — Скопуляриопсиоз, как правило, возникает у пациентов с выраженной иммуносупрессией, например таких патологий, как онкология, ВИЧ, муковисцидоз, аллергия, диабет и т.д. В тяжелых случаях инфекция может распространяться на мягкие ткани конечностей, дыхательных путей и других органов. Это может привести к пневмонии и дыхательной недостаточности».

В ходе микробиологических исследований ученые доказали противогрибковую активность водно-спиртовых извлечений из листьев шалфея лекарственного, шалфея мутовчатого и шалфея дубравного, которые произрастают в Самарской области.

«Сегодня одним из актуальных вопросов в фармации остается поиск новых фитопрепаратов, обладающих противогрибковыми свойствами, — отмечает Виталий Рыжов. — Лекарственные растительные препараты за счет содержание комплекса биологических активных соединений (БАС) оказывают на организм человека более мягкое действие по сравнению с синтетическими средствами. Так в Самарской области произрастают несколько видов рода Salvia L. (шалфей), являющихся перспективными источниками веществ с противогрибковой активностью. Это шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.), шалфея дубравного (Salvia nemorosa L.) и шалфея мутовчатого (Salvia verticillata L.)»

Все эти виды шалфея используются в народной медицине связи с широким спектром фармакологической активности. Фармакологические свойства этих видов шалфея обусловлены содержанием в растительном сырье разнообразных биологически активных соединений.

В планах ученых — вывод средства на рынок РФ и территории таможенного союза.