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Ученые СамГМУ получили патент на новое противогрибковое средство на основе шалфея

6 февраля 2025 13:40
174
Ученые СамГМУ получили патент на новое противогрибковое средство на основе шалфея

Ученые Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) получили патент на фармацевтический продукт, направленный на борьбу со Scopulariopsis brevicaulis — паразитическим грибком, возбудителем скопуляриопсиоза у человека.

Группа ученых в составе аспиранта Института фармации СамГМУ Никиты Егорова, заведующего кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии Владимира Куркина, доцента кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии Виталия Рыжова, директора НОПЦ генетических и лабораторных технологий СамГМУ Артема Лямина, заведующего лабораторией молекулярной патологии НОПЦ генетических и лабораторных технологи Андрея Козлова установили и доказали противогрибковую эффективность экстракта из листьев шалфея в качестве противогрибкового средства в отношении Scopulariopsis brevicaulis.

«Скопуляриопсиоз — это заболевание, при котором представителями рода Scopulariopsis в первую очередь поражаются ногтевые пластины и кожные покровы. Характеризуется потемнением, утолщением и отслоением ногтевой пластины, покраснением и зудом кожных покровов, также болезненностью и неприятным «чесночным» запахом, — комментирует Никита Егоров. — Скопуляриопсиоз, как правило, возникает у пациентов с выраженной иммуносупрессией, например таких патологий, как онкология, ВИЧ, муковисцидоз, аллергия, диабет и т.д. В тяжелых случаях инфекция может распространяться на мягкие ткани конечностей, дыхательных путей и других органов. Это может привести к пневмонии и дыхательной недостаточности».

В ходе микробиологических исследований ученые доказали противогрибковую активность водно-спиртовых извлечений из листьев шалфея лекарственного, шалфея мутовчатого и шалфея дубравного, которые произрастают в Самарской области.

«Сегодня одним из актуальных вопросов в фармации остается поиск новых фитопрепаратов, обладающих противогрибковыми свойствами, — отмечает Виталий Рыжов. — Лекарственные растительные препараты за счет содержание комплекса биологических активных соединений (БАС) оказывают на организм человека более мягкое действие по сравнению с синтетическими средствами. Так в Самарской области произрастают несколько видов рода Salvia L. (шалфей), являющихся перспективными источниками веществ с противогрибковой активностью. Это шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.), шалфея дубравного (Salvia nemorosa L.) и шалфея мутовчатого (Salvia verticillata L.)»

Все эти виды шалфея используются в народной медицине связи с широким спектром фармакологической активности. Фармакологические свойства этих видов шалфея обусловлены содержанием в растительном сырье разнообразных биологически активных соединений.

В планах ученых — вывод средства на рынок РФ и территории таможенного союза.

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